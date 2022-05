Dic Asset hält FFO weitgehend konstant

Dic Asset hat das erste Quartal mit einem operativen Ergebnis (Funds from Operations - FFO) von 26,7 Millionen Euro beendet - ein geringfügiges Plus von 0,2 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttomieteinnahmen stiegen unterstützt von Zukäufen um 7 Prozent auf 25,0 Millionen. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Plus von 3,3 Prozent bei den annualisierten Mieteinnahmen.

Dürr erzielt hohen Gewinnzuwachs im 1. Quartal

Der Autozulieferer und Maschinenbauer Dürr hat im ersten Quartal auch unter dem Strich mehr verdient. Der Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter kletterte laut Quartalsbericht auf 26,1 Millionen von 9,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie (unverwässert) erreichte 0,38 nach 0,13 Euro im Vorjahreszeitraum.

Online-Shop Mytheresa wächst weiter kräftig

Der Münchener Online-Luxusmodehändler Mytheresa hat im dritten Geschäftsquartal dank seiner Expansion Umsatz und Nettogewinn deutlich gesteigert. Das Unternehmen, dessen Muttergesellschaft MYT Netherlands Parent B.V in den USA börsennotiert ist, sprach besonders von einem starken Wachstum in den Vereinigten Staaten, wo erneut das höchste Wachstum für Mytheresa erreicht worden sei. Vor allem in den wärmeren US-Bundesstaaten wie Florida und Texas sei man überdurchschnittlich gewachsen.

Porsche SE verdoppelt Gewinn im 1. Quartal

Die Porsche Automobil Holding SE hat zum Jahresauftakt dank der florierenden Geschäfte bei Volkswagen deutlich mehr verdient. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte die im DAX notierte Familienholding. Der Konzerngewinn nach Steuern betrug laut Mitteilung 2,1 Milliarden nach 995 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Maßgeblich dazu trug das Ergebnis aus der Volkswagen-Beteiligung von 2,0 (Vorjahr 1,0) Milliarden Euro bei.

Secunet Security Networks AG startet gut in das Geschäftsjahr 2022

Die Secunet Security Networks AG hat zum Auftakt im neuen Geschäftsjahr deutlich weniger verdient und dies mit einer Normalisierung der Nachfrage nach pandemiebedingt positiven Effekten begründet. Das operative Ergebnis (EBIT) ging in den ersten drei Monaten auf 8,5 von 12,2 Millionen Euro zurück, die Einnahmen sanken auf 65,4 von 71,2 Millionen Euro.

Siltronic: Risikoeinschätzung für Beschaffungsmärkte erhöht

Der Silizium-Wafer-Hersteller Siltronic sieht sich aufgrund des Krieges in der Ukraine und Preissteigerungen einem höheren Risiko auf der Beschaffungsseite ausgesetzt. Zum einen könnten ausbleibende Erdgaslieferungen zu einer Unterbrechung der Produktion in Deutschland führen und Absatz sowie Ertrag belasten, schreibt der MDAX-Konzern in seinem Quartalsbericht. Zum anderen könnte unerwartete Preiserhöhungen den Ertrag schmälern. Derzeit seien "dynamische und sich verstetigende Preissteigerungen bei vielen wichtigen Betriebs- und Rohstoffen, die über das Geschäftsjahr 2022 hinaus gehen", zu beobachten.

Wacker Neuson leidet unter Kosten und unterbrochenen Lieferketten

Wacker Neuson ist zwar dank eines zweistelliges Wachstum in allen Berichtsregionen mit einem Umsatzsprung ins Jahr gestartet. Allerdings drückten bei dem Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen nach eigenen Angaben die wiederholt unterbrochenen Lieferketten und die stark gestiegenen Inputkosten auf die Profitabilität. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat Wacker Neuson bekräftigt.

Nintendo rechnet 2022/23 mit 29 Prozent weniger Gewinn

Nintendo rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 mit schwächeren Verkäufen bei Switch-Konsolen und dazugehöriger Spielesoftware und in der Folge mit einem Einbruch beim Ergebnis. Das japanische Videospielunternehmen stellte für das im April begonnene Geschäftsjahr einen Rückgang des Nettogewinns um 29 Prozent auf 340 Milliarden Yen (2,47 Milliarden Euro) in Aussicht. Im beendeten Geschäftsjahr war der Überschuss in Jahressicht um 0,6 Prozent auf 477,69 Milliarden Yen zurückgegangen.

Sony verdient im vierten Quartal zwei Drittel mehr

Sony hat in seinem vierten Geschäftsquartal von höheren Gewinnen in den Segmenten Videospiele, Musik und Filme profitiert. Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern verdiente deutlich mehr als im Vorjahr. Im neuen Geschäftsjahr erwartet er bei einem kräftigen Wachstum einen leichten Gewinnrückgang.

Tesla drosselt Produktion in Schanghai deutlich - Agentur

Der Elektroautohersteller Tesla produziert in seinem Werk in Schanghai wegen Teilemangel offenbar deutlich weniger. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ein internes Memo berichtet, will das Unternehmen am Dienstag weniger als 200 Autos produzieren. Zuletzt kam Tesla in dem Werk auf rund 1.200 Einheiten am Tag.

Wizz Air will mit Saudi-Arabien Luftverkehrsmarkt entwickeln

Die Billigfluggesellschaft Wizz Air will gemeinsam mit Saudi-Arabien die Entwicklungsmöglichkeiten des Luftverkehrsmarktes in dem Land erkunden. Die auf Osteuropa fokussierte Fluggesellschaft mit Sitz in Ungarn unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung mit dem saudischen Investitionsministerium.

