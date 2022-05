Rheinmetall, 4iG und HM EI gründen ein gemeinsames Unternehmen in Ungarn zur Digitalisierung der Streitkräfte. Der deutsche Rüstungskonzern soll 51 Prozent, 4iG soll 39 Prozent und das ungarische Staatsunternehmen HM Electronics, Logistics and Property Management 10 Prozent der Ánteile halten, teilte Rheinmetall mit. Ein Vorvertrag über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens sei unterzeichnet worden.

Vantage Towers zahlt nach Wachstum 63 Cent Dividende

Der zu Vodafone gehörende Funkturmbetreiber Vantage Towers hat seinen operativen Gewinn im vergangenen Jahr leicht gesteigert und eine Dividendenzahlung von 0,63 Euro je Aktie angekündigt. Mit dem Ergebnis im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende März) seien die eigenen Prognosen erfüllt worden, teilte die Vantage Towers AG mit. Der Konzernumsatz ohne Durchleitungseinnahmen stieg um 4,6 Prozent auf 1,011 Milliarden Euro. Vantage führt dies auf kostenpflichtige Services für Mobilfunknetzbetreiber sowie den Ausbau der Mietverträge und die Inflationsindexklauseln zurück.

Fitch stuft Bonität von Axa auf 'A+' hoch

Fitch hat das langfristige Emittentenausfallrating der Axa SA von "A" auf "A+" angehoben und von der Beobachtungsliste genommen. Fitch stufte den französischen Versicherungskonzern außerdem mit einem 'AA-' Finanzstärkerating ein, die Ausblicke sind positiv, wie die Ratingagentur mitteile.

Renault trennt sich von Russland-Geschäft

Der französische Autohersteller Renault hat eine Lösung für sein von den Sanktionen betroffenes Russland-Geschäft gefunden. Renault erklärte, dass der Konzern das gesamte Geschäft von Renault Russland an die Moskauer Stadtverwaltung und die 67,69-prozentige Beteiligung an Avtovaz an NAMI, ein staatliches Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Automobilindustrie, verkaufen wird.

Valneva-Aktie bricht ein - EU will Covid-19-Vakzin-Kontrakt kündigen

Die Ankündigung der Europäischen Union, ihre Vorabkaufvereinbarung für den Impfstoff Covid-19 des französischen Pharmaunternehmens Valneva aufzukündigen, hat zu einem Kurssturz der Valneva-Aktie geführt. Um 9.12 Uhr am Montagmorgen notierte das Wertpapier bei 9,47 Euro und damit um 21 Prozent unter dem Schlusskurs der Vorwoche.

Emirates Telecommunications steigt mit knapp 10% bei Vodafone ein

Vodafone hat mit Emirates Telecommunications Group Co. einen neuen Großaktionär bekommen. Wie der multinationale Telekommunikationsdienstleister mit Sitz in Abu Dhabi mitteilte, hat er 9,8 Prozent bzw rund 2,77 Milliarden Aktien an der Vodafone Group plc erworben.

Ford verkauft weitere 7 Millionen Rivian-Aktien

Der US-Autokonzern Ford Motor hat weitere Aktien von Rivian Automotive veräußert, was den angeschlagenen Aktienkurs des Elektro-Lkw-Herstellers weiter unter Druck setzen dürfte.

McDonald's belastet Russland-Rückzug mit 1,2 bis 1,4 Mrd USD

McDonald's zieht sich wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine aus Russland zurück und hat mit dem Verkauf seines gesamten Restaurantportfolios begonnen. "Die humanitäre Krise, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht wurde, und die sich daraus ergebenden unvorhersehbaren Rahmenbedingungen haben McDonald's zu dem Schluss kommen lassen, dass die Fortführung des Geschäfts in Russland nicht länger vertretbar ist und auch nicht mit den Werten von McDonald's übereinstimmt", teilte die Fast-Food-Kette mit. Die McDonald's Corp rechnet im diesem Zusammenhang mit einer Belastung von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar, um die Kosten für den Rückzug zu decken.

