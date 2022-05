Rheinmetall hat für sein chinesisches Joint Venture KPSNC einen Großauftrag von einem Elektroautohersteller an Land gezogen. Wie der Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern mitteilte, liefert das Gemeinschaftsunternehmen Getriebegehäuse für Elektrofahrzeuge. Der Gesamtauftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Auftragspaket habe eine Laufzeit von sechs Jahren.

Voltabox weitet bei Lieferkettenproblemen Verlust aus

Voltabox hat im ersten Quartal drastisch weniger umgesetzt und den Verlust operativ und unter dem Strich deutlich ausgeweitet. Laut Mitteilung haben im Quartal gestörte Lieferketten sowie nicht verfügbare Komponenten für die Fertigung von Batteriesystemen den Hersteller von Hochleistungsbatteriesystemen belastet.

Alcon kauft bei pharmazeutischen Augentropfen zu

Alcon verstärkt sich im Bereich pharmazeutische Augentropfen. Wie der Konzern mitteilte, hat er die Marke Eysuvis 0,25 Prozent pharmazeutische Augentropfen vom US-Unternehmen Kala Pharmaceuticals Inc. erworben. Die Übernahme soll das bestehende Portfolio von Alcon in der großen und schnell wachsenden Kategorie der Behandlung trockener Augen in der Systane-Familie ergänzen.

Apple will Produktion aus China in andere Länder verlagern - Kreise

Der US-Konzern Apple hat einige seiner Vertragshersteller informiert, dass er die Produktion außerhalb Chinas steigern möchte. Zur Begründung führte Apple unter anderem die strenge Anti-Covid-Politik Pekings an, wie an den Gesprächen beteiligte Personen sagten. Indien und Vietnam gehören demnach zu den Ländern, die das Unternehmen als Alternative zu China näher in Betracht zieht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2022 07:05 ET (11:05 GMT)