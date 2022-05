Marks & Spencer ist im abgelaufenen Geschäftsjahr in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, aber nicht so deutlich wie von Beobachtern erwartet. Der britische Einzelhändler wies für das am 2. April zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021/22 einen Vorsteuergewinn von 391,7 Millionen Pfund aus, verglichen mit einem Verlust von 201,2 Millionen Pfund im Vorjahr. Netto blieb ein Überschuss von 306,6 Millionen nach einem Fehlbetrag von 198 Millionen Pfund.

Prosieben-Großaktionär MFE verdient wegen Investitionen weniger

Höhere Kosten haben der italienischen Medienholding MFE-Mediaforeurope trotz eines Umsatzanstiegs einen kräftigen Gewinnrückgang im ersten Quartal beschert. Der von der Familie Berlusconi kontrollierte Konzern, der rund 25 Prozent an der Prosiebendsat1 Media SE hält, bestätigte gleichwohl seine Ziele für das laufende Jahr.

Totalenergies übernimmt 50 Prozent an US-Unternehmen Clearway

Der französische Ölkonzern Totalenergies kauft Global Infrastructure Partners die Hälfte an dem Erneuerbare-Energie-Unternehmen Clearway Energy ab. Dafür erhält der Infrastrukturfonds 1,6 Milliarden US-Dollar in bar zuzüglich einer Beteiligung in Höhe von 50 Prozent minus einer Aktie an einer Totalenergies-Tochter, die wiederum 50,6 Prozent an dem US-Solarenergie-Unternehmen Sunpower hält.

Prudential bestellt neuen CEO

Der britische Versicherungskonzern Prudential hat einen neuen CEO. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Anil Wadhwani mit Wirkung am Mittwoch zum CEO berufen. Interimschef Mark FitzPatrick werde an Bord bleiben, um beim Übergang zu helfen.

Pfizer macht armen Ländern Impfstoffe und Arzneien zugänglich

Pfizer wird fast zwei Dutzend seiner patentgeschützten Medikamente und Impfstoffe zu nicht gewinnorientierten Preisen an einige der ärmsten Länder der Welt verkaufen. Noch in diesem Jahr sollen die ausgewählten Arzneimittel nach Ghana, Malawi, Ruanda, Senegal und Uganda geliefert werden, sagte CEO Albert Bourla dem Wall Street Journal in einem Interview.

Immobilien-Übernahmevehikel SMG geht an die Börse

Das Übernahmevehikel SMG European Recovery Spac SE, an dem der Immobilienmanager Rolf Elgeti beteiligt ist, geht an die Börse. Die Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg will 115 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 1. Juni vorgesehen. SMG strebt eine Fusion mit einem europäischen Immobilienunternehmen aus dem Gastgewerbe mit Fokus auf Beherbergung und Freizeit an.

Verbund will für 2022 Sonderdividende zahlen

Der österreichische Versorger Verbund will seine Aktionäre mit einer Sonderdividende an der voraussichtlich "außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung" in diesem Jahr teilhaben lassen. Der Vorstand will der Hauptversammlung 2023 zusätzlich zur ordentlichen Dividende, die sich auf eine Ausschüttungsquote zwischen 45 Prozent und 55 Prozent des um Einmaleffekte bereinigten Konzernergebnisses 2022 bezieht, eine Sonderdividende von 400 Millionen Euro vorschlagen.

