Evotec kauft Zelltherapie-Produktionsanlage in Italien

Evotec erwirbt mit dem italienischen Unternehmen Rigenerand in der Nähe von Modena eine Produktionsanlage für die cGMP-Herstellung von Zelltherapien. 23 Millionen Euro gibt das Hamburger Unternehmen laut eigenen Angaben für Rigenerand aus, das in der Gemeinde Medolla neben mehreren vollausgestatteten Reinräumen für die Herstellung komplexer zellbasierter Therapien Forschungslabore und Labore zu Qualitätssicherung und Entwicklung betreibt.

IPO/Mutares-Portfoliounternehmen Nordec will an finnische Nasdaq First

Die Nordec Group, ein Portfoliounternehmen der Mutares SE, plant ein Börsendebüt an der finnischen Nasdaq First North Growth Market. Wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte, soll das Angebot aus neuen und bestehenden Nordec-Aktien aus dem Besitz der Mutares-Tochter Donges Steeltec bestehen. Die derzeitige Beteiligung der bisherigen Alleinaktionärin Donges soll infolge des Börsengangs auf unter 50 Prozent sinken.

Siemens Gamesa liefert 22 Turbinen für drei Onshore-Windparks

Siemens Gamesa hat den Zuschlag für die Lieferung von Turbinen für drei große Windparks an Land mit einer Gesamterzeugungsleistung von 110 Megawatt in der nordwestspanischen Provinz A Coruña bekommen. Bis Ende 2023 sollen dafür insgesamt 22 Turbinen des Typs 5.0-145 zum Einsatz kommen, wie es in einer Mitteilung des Windkraftherstellers heißt. Siemens Gamesa übernimmt auch Wartung und Instandhaltung in den folgenden 25 Jahren.

Norwegian schließt Vertrag über Kauf von 50 Boeing-Maschinen

Der in der Corona-Krise noch vor der Pleite stehende Billigflieger Norwegian Air Shuttle blickt optimistisch in die Zukunft: Die Airline schloss mit dem US-Hersteller Boeing einen Vertrag über den Kauf von 50 neuen Maschinen des Typs 737 MAX ab, wie Norwegian am Montag mitteilte. Dazu komme eine Option auf 30 weitere Flugzeuge.

Novartis bekommt dritte FDA-Zulassung für Krebsmedikament Kymriah

Novartis hat für ihr Krebsmedikament Kymriah von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären follikulären Lymphoms bei Erwachsenen erhalten. Wie das Schweizer Pharmaunternehmen mitteilte, handelt es sich um die dritte Indikation, in der von der FDA jetzt eine Freigabe erteilt wurde.

GB/Wettbewerbsbehörde prüft MBCC-Übernahme durch Sika

Die britische Wettbewerbsbehörde will die geplante Übernahme des Bauchemiekonzerns MBCC durch die Sika AG untersuchen. Die Competition and Markets Authority (CMA) erklärte am Montag, sie prüfe, ob die geplante Transaktion zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf den britischen Märkten führen könnte. Die CMA hat eine Frist bis zum 27. Juli für ihre Entscheidung in der ersten Prüfphase gesetzt.

Stellantis baut für Toyota weiteren Transporter für Europa

Stellantis produziert für Toyota ab Mitte 2024 einen dritten Transporter für den europäischen Markt. Bei dem Auto handelt es sich um eine große Version aus der Fahrzeugklasse, das unter dem Namen Toyota verkauft und auch in einer batterieelektrischen Version angeboten werden soll, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Autokonzerne heißt. Dessen Montage ist in den Stellantis-Werken in Gliwice (Polen) und Atessa (Italien) vorgesehen.

Netflix in Russland nicht mehr verfügbar

Der US-Streamingdienst Netflix ist für die Menschen in Russland nicht mehr verfügbar. Das Unternehmen teilte am Montag mit, dies sei Folge einer entsprechenden Ankündigung von Anfang März. Netflix hatte damals mitgeteilt, den Betrieb in Russland einzustellen. Laut Unternehmen wurden seitdem noch Abonnements und Zahlungen abgewickelt.

