unterfüttert seine Zusammenarbeit mit dem Batteriehersteller Customcells mit einer Beteiligung. Wie die Manz AG mitteilte, steigt sie mit 40 Prozent bei der Customcells Tübingen GmbH ein. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart.

MUTARES

Die Beteiligungsgesellschaft übernimmt das Geschäft mit Hochleistungs-Kunststoffteilen der Mann+Hummel Gruppe und stärkt damit ihr Segments Automotive & Mobility. Das Segment umfasst Produkte jenseits von Filtrations- und Separationslösungen, unter anderem Luftansaugkrümmer, Hochdruckluftleitungen und Flüssigkeitsbehälter. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

BGH

Ein Jahr nach der ersten Verurteilung eines deutschen Bankers wegen Cum-Ex-Geschäften hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil des Bonner Landgerichts bestätigt. Das teilte der Gerichtshof mit. Das Landgericht hatte den früheren Generalbevollmächtigten der Hamburger Warburg-Bank wegen Steuerhinterziehung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der BGH verwarf nun seine Revision, weswegen das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.

KNORR-BREMSE

will seine digitalen Geschäftsmodelle im Schienenverkehr mithilfe einer Kooperation mit der Schweizer Nexxiot ausbauen. Der MDAX-Konzern übernimmt zugleich eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen, das sich auf die Aufrüstung von Zugwaggons und Containern mit IoT-Technologie (Internet of Things) spezialisiert hat. Knorr-Bremse investiert rund 60 Millionen Euro in Nexxiot.

BRITISH AIRWAYS

In Großbritannien droht im Sommer ein Streik bei British Airways. Wie die Gewerkschaft Unite mitteilte, wird sie die Check-In-Mitarbeiter der Airline am Flughafen Heathrow vom 7. bis zum 27. Juni über einen Streik abstimmen lassen. Sollten diese sich für einen Streik aussprechen, könnten sie im Juli die Arbeit niederlegen, wenn die Nachfrage nach Flugreisen besonders hoch ist.

CREDIT SUISSE

steht nicht vor einer Kapitalerhöhung. Die schweizerische Großbank sei solide kapitalisiert und ziehe keine Beschaffung zusätzlichen Eigenkapitals in Erwägung, sagte eine Sprecherin der Credit Suisse Group AG. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, die Bank prüfe Maßnahmen zur Stärkung des Kapitals. Eine denkbare Option wäre eine Kapitalerhöhung über mehr als 1 Milliarde Franken. Eine weitere Option wäre der Verkauf eines Bereichs wie beispielsweise die Vermögensverwaltung.

DSM

Der niederländische Chemiekonzern DSM will sich mit dem schweizerischen Duftstoff- und Aromen-Hersteller Firmenich zusammenschließen. Wie die Royal DSM NV mitteilte, soll aus der Fusion mit der Firmenich SA die DSM-Firmenich hervorgehen. Der Abschluss der Transaktion, die eine Marktkapitalisierung von DSM von 25,3 Milliarden Euro impliziert, und die Notierung an der Euronext Amsterdam werden für die erste Hälfte des kommenden Jahres erwartet.

GAZPROM

Der russische Energiekonzern hat den Stopp seiner Lieferungen in die Niederlande bestätigt. Das Unternehmen teilte mit, die Lieferungen an den niederländischen Energieversorger Gasterra seien komplett eingestellt. Grund sei die Weigerung von Gasterra, in Rubel zu zahlen. Gasterra hatte bereits am Montag mitgeteilt, dass Gazprom nicht mehr liefert.

GLAXOSMITHKLINE

Der Pharmakonzern verstärkt sein Biopharmageschäft mit einem Milliardenzukauf. Wie das britische Unternehmen mitteilte, wird die Affinivax Inc für bis zu 3,3 Milliarden US-Dollar übernommen. Als Vorauszahlung würden 2,1 Milliarden Dollar überwiesen. Die restlichen bis zu 1,2 Milliarden Dollar seien dann abhängig von dem Erreichen bestimmter Meilensteine, so die GSK plc weiter. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im dritten Quartal.

QUALCOMM

will offenbar den bevorstehenden Börsengang von Arm nutzen, um sich an dem zum japanischen Tech-Investor Softbank gehörenden britischen Chipdesigner zu beteiligen. Der US-Chiphersteller sei daran interessiert, an der Seite seiner Konkurrenten zu investieren, sagte Cristiano Amon in einem Interview mit der Financial Times. Qualcomm könne sich auch mit anderen Unternehmen zusammenschließen, um Arm komplett zu erwerben, sollte sich ein Konsortium für den Kauf finden, das "groß genug" sei, fügte er hinzu.

UNILEVER

Der Lebensmittel- und Konsumgüterkonzern gesteht dem aktivistischen Investor Nelson Peltz einen Sitz im Board zu. Mit Wirkung zum 20. Juli wurde Peltz zum nicht-geschäftsführenden Direktor (Nonexecutive Director) bestellt, wie die Unilever plc mitteilte.

