Der Spezialchemie-Konzern baut in den USA eine neue Anlage zur Lipid-Produktion für mRNA-basierte Therapien. Mit der neuen Anlage am Standort Tippecanoe in Lafayette, Indiana, will sich der MDAX-Konzern nach eigenen Angaben für künftiges Wachstum bei neuartigen mRNA-basierten Therapien über Covid-19-Impfstoffe hinaus aufstellen. Der Baubeginn ist für Anfang 2023 vorgesehen; zwei Jahre später soll die Anlage in Betrieb gehen.

RHEINMETALL

Der Rüstungskonzern ist von mehreren Nato-Ländern mit der Lieferung von Munition im Kaliber 35mm beauftragt worden. Den Wert des Auftrags bezifferte die Rheinmetall AG mit rund 20 Millionen Euro. Die Auslieferungen der Munition für Schützenpanzer sollen in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen.

FLUGGESELLSCHAFTEN

Eine Airline haftet für den Unfall eines Passagiers beim Aussteigen aus dem Flugzeug - und zwar auch dann, wenn die Airline nicht gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen hat. Von der Haftung befreit werden könne sie nur bei dem Nachweis, dass der Passagier den Schaden durch eine unrechtmäßige Handlung selbst verursacht habe, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Es ging um eine Klage gegen Austrian Airlines. (Az. C-589/20

EDF

Der Stromversorger will den Preis für die Übernahme von Teilen des Atomstrom-Geschäfts von General Electric (GE) vor dem Hintergrund der Russland-Sanktionen einem Bericht zufolge nachverhandeln. Zwei Drittel der Aufträge für die von GE übernommene Arabelle-Turbine kämen von dem staatlichen russischen Konzern Rosatom, deren Vertrag wegen der Invasion Russlands in der Ukraine storniert worden sei, berichtet die Zeitung Les Echos. Weiteren Verträge drohe das Aus oder eine Verzögerung, weshalb EDF eine Überprüfung des Preises von geschätzt 1 Milliarde Euro fordere.

JULIUS BÄR

Die schweizerische Privatbank trennt sich von der Fransad Gestion SA. Der in Genf ansässige unabhängige Vermögensverwalter wird an dessen Management verkauft, wie die Julius Bär Group AG mitteilte. Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Schritt erfolgt im Zuge der Strategie der Wealth-Management-Gruppe, ihr Portfolio zu verschlanken. Ihre enge Zusammenarbeit wollen Julius Bär und Fransad fortsetzen.

REMY COINTREAU

Der französische Getränkekonzern hat seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr gesteigert und rechnet im laufenden Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022/23 mit starken Umsätzen.

SAINT-GOBAIN

Der Baustoffhersteller erwartet im ersten Halbjahr 2022 ein höheres Betriebsergebnis als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2021 hatte Saint-Gobain operativ 2,38 Milliarden Euro verdient. "Die Entwicklung seit Anfang 2022 bestätigt die gute Dynamik der Märkte der Gruppe, insbesondere im Bereich Renovierung in Europa und im Baugewerbe in Nord- und Südamerika sowie in Asien ohne China", teilte die Compagnie de Saint-Gobain SA mit.

VOLVO

Der schwedische Autohersteller hat im Mai infolge der Corona-Lockdowns in China sowie der anhaltenden Engpässe bei Halbleitern deutlich weniger Fahrzeuge produziert und verkauft. Weltweit seien die Verkäufe im vergangenen Monat auf Jahressicht um 28,3 Prozent auf 45.952 Autos zurückgegangen, teilte die Volvo Car AB, die sich mehrheitlich im Besitz der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group befindet, mit. Dabei war der Absatz in Europa um 24,3 Prozent rückläufig und in den USA um 29,1 Prozent, während er in China sogar um 43,8 Prozent einbrach. Die Nachfrage ist laut Volvo allerdings ungebrochen stark.

AMAZON

gibt sein Kindle-Geschäft in China auf. Der Konzern will seinen E-Book-Store am 30. Juni 2023 schließen, wie Amazon in einer Mail an Barron's mitteilte. Support für Kindle-Geräte werde es weiterhin geben und auch auf bereits heruntergeladene Inhalte könnten die Kunden zugreifen. Kunden, die einen Kindle nach dem 1. Januar 2022 gekauft haben, werde eine Rückerstattung angeboten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 06:54 ET (10:54 GMT)