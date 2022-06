verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an ihrem russischen Geschäft an den Mutterkonzern des russischen Konkurrenten Zetta Insurance, Interholding LLC. Die Transaktion werde sich mit schätzungsweise etwa 0,4 Milliarden Euro negativ auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Allianz auswirken, teilte der DAX-Konzern mit. Grund dafür sei vor allem die Umgliederung bereits im Eigenkapital erfasster negativer Währungseffekte. Die Solvenzkapitalisierung und die Liquiditätslage der Allianz Gruppe werden davon nicht betroffen sein. Finanzielle Details zur Veräußerung nannte der deutsche Versicherer nicht.

SALZGITTER

Der Stahlkonzern arbeitet bei seinen Dekarbonisierungsbehmühungen mit dem schwedischen Bergbaukonzern LKAB zusammen. Wie die Salzgitter AG mitteilte, haben die beiden Unternehmen eine technische Kooperation vereinbart.

AUTOABSATZ DEUTSCHLAND

Der deutsche Automarkt hat im Mai einen weiteren spürbaren Rückgang verzeichnet. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, sank der Absatz um 10,2 Prozent auf 207.199 Fahrzeuge. Im April waren die Verkäufe noch um mehr als ein Fünftel eingebrochen. In den ersten fünf Monaten stand ein Minus von 9,3 Prozent auf gut 1 Millionen Autos zu Buche.

AIRBNB

Der Ferienwohnungsvermittler will den Vermietern auf seiner Plattform im Zuge seines Rückzugs aus China einen Wechsel zu inländischen Anbietern ermöglichen. Wie das US-Unternehmen mitteilte, will er den Vermietern anbieten, ihre Anzeigen an Rivalen wie Meituan und Alibaba zu übertragen.

APERAM / ACERINOX

Im europäischen Stahlsektor bahnt sich möglicherweise eine milliardenschwere Fusion an. Der Stahlhersteller Aperam mit Sitz in Luxemburg bestätigte "sehr vorläufige" Gespräche mit dem spanischen Rivalen Acerinox SA. Beide Unternehmen werden an der Börse jeweils mit über 3 Milliarden Euro bewertet.

