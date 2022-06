Der Autozulieferer Schaeffler gründet zusammen mit der französischen Symbio ein Joint Venture für die Herstellung von Bipolarplatten (BPP), einer strategischen Komponente für Brennstoffzellen. Ein entsprechender Vertrag für ein weltweites paritätisches Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz im französischen Haguenau wurde unterzeichnet. Symbio selbst ist ein Gemeinschaftsunternehmen für Wassertechnologie von Faurecia und Michelin.

SGL Carbon hebt die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 an

Die SGL Carbon SE hebt dank einer guten Geschäftsentwicklung in allen Sparten die Jahresprognose an. Es gelinge, die gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport an die Kunden weiterzugeben. Die Gesellschaft erwartet, die bisherige Prognose für das EBITDA vor Sonderposten 2022 von 110 bis 130 Millionen Euro zu übertreffen und rechnet nun mit 130 bis 150 Millionen Euro

Dr. Oetker stagniert und leidet unter steigenden Kosten

Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker haben im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden Euro erzielt und damit auf dem hohen Umsatzniveau des Vorjahres stagniert. Die Investitionen von Dr. Oetker und der Conditorei Coppenrath & Wiese beliefen sich auf rund 136 Millionen Euro, ein Rückgang von 13,2 Prozent. Dennoch betonte Dr Oetker, damit sei die Grundlage für Wachstum in den kommenden Jahren gelegt worden.

Envirotainer geht für 2,8 Milliarden Euro an EQT und Mubadala

Zwei Finanzinvestoren übernehmen Envirotainer, einen Spezialisten für den Bau von Kühlcontainern zur Auslieferung von Biopharmazeutika. EQT aus Schweden und der Staatsfonds Mubadala Investment aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kaufen den bisherigen Eignern, der britischen Beteiligungsgesellschaft Cinven und der dänischen Pharmagruppe Novo Holdings, Envirotainer zum Unternehmenswert von rund 2,8 Milliarden Euro ab.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2022 07:14 ET (11:14 GMT)