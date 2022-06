Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) übernimmt von den insolventen MV Werften den Standort in Wismar. Statt Frachtern und Kreuzfahrtschiffen sollen dort künftig U-Boote für die Marine gebaut werden. Im Laufe des Jahres 2024 könnte nach einer entsprechenden Ertüchtigung der Werft die Produktion hochlaufen, sofern die Bundesregierung weitere Aufträge vergebe, teilte die auf den Bau von Marineschiffen und U-Booten spezialisierte Tochter des Ruhrkonzerns mit. Zum Kaufpreis wurden von TKMS und Insolvenzverwalter Christoph Morgen keine Angaben gemacht.

Briten knöpfen sich Marktmacht von Apple und Google vor

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA prüft die Einleitung einer Untersuchung der Marktmacht von Apple und Alphabet bei mobilen Browsern und Apples Beschränkungen für Cloud-Gaming über den App Store. Die Regulierungsbehörde geht auch gegen Google wegen seiner Zahlungspraktiken im App Store vor, wie die CMA mitteilte.

Kaspersky scheitert in Karlsruhe mit Verfassungsbeschwerde

Der russische Hersteller Kaspersky ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor seiner Virenschutzsoftware gescheitert. Das Gericht nahm die Beschwerde wegen Unzulässigkeit nicht zur Entscheidung an, wie es in Karlsruhe mitteilte. Zunächst müssten - nach bereits ergangenen Eilentscheidungen - die Entscheidungen der Fachgerichte in der Hauptsache abgewartet werden. (Az. 1 BvR 1071/22)

Norwegen zieht sich aus Helikopter-Deal mit Airbus-Tochter zurück

Der Helikopterhersteller NHIndustries und das norwegische Militär gehen künftig getrennte Wege. Wie die zuständige Behörde mitteilte, hat sie den Vertrag mit dem Unternehmen, das zu 62,5 Prozent Airbus gehört, beendet. Das Land will die bisher gelieferten Helikopter zurückgeben und fordert 5 Milliarden Kronen - umgerechnet etwa 491 Millionen Euro - an bisher gezahlten Geldern zurück, plus Zinsen und anderen Ausgaben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2022 07:19 ET (11:19 GMT)