hat einen ersten Auftrag aus Serbien inklusive eines Service-Auftrags erhalten. Wie das im TecDAX und SDAX notierte Rostocker Unternehmen mitteilte, sollen kommendes Frühjahr 22 Turbinen des Typs N149/4.X der Delta4000-Serie über insgesamt 105 Megawatt für den Windpark "Krivaca" geliefert werden. Der Windpark in Ostserbien, 150 Kilometer östlich von Belgrad, wurde vom österreichischen Windparkentwickler Ivicom entwickelt und wird künftig von der serbischen MK Group und vom slowenischen Alfi Green Energy Fund betrieben.

BP

trennt sich von seiner 50-Prozent-Beteiligung an dem Ölsandprojekt Sunrise im kanadischen Alberta. BP erhält für die Anteile nach eigenen Angaben 600 Millionen kanadische Dollar von Cenovus Energy. Hinzu kommen potenziell weitere 600 Millionen Dollar plus die Cenovus-Beteiligung von 35 Prozent an dem noch nicht entwickelten Offshore-Projekt Bay du Nord.

FLUGHAFEN WIEN

Der Betreiber des Wiener Airports hat ein verpflichtendes Übernahmeangebot erhalten. Der Fonds IFM Global Infrastructure der Private-Equity-Firma IFM Investors hat die Schwelle von 40 Prozent der Stimmrechte an der Flughafen Wien AG nach eigenen Angaben überschritten, was nach österreichischem Recht eine Übernahmeofferte auslöst. Der Investor hat jedoch weder das Interesse noch die Erwartung, die Kontrolle über die Gesellschaft zu übernehmen. Die Aktie von Flughafen Wien legt am Mittag dennoch um 24 Prozent auf 32,60 Euro deutlich zu.

ING

hat die Ziele bis 2025 aktualisiert und sich Ziele für nachhaltige Finanzanlagen gesetzt. Wie die niederländische Bank im Vorfeld eines Investor Update mitteilte, sollen die Gesamteinnahmen im Schnitt 3 Prozent pro Jahr wachsen, bei den Gebühreneinnahmen strebt die Bank jährlich eine Steigerung zwischen 5 und 10 Prozent an. Die Common Tier 1 Ratio - das Verhältnis zwischen dem Kapital der Bank und ihren Aktiva - soll etwa 12,5 Prozent erreichen, die Eigenkapitalrendite 12 Prozent, die Cost-Income-Ratio 50 bis 52 Prozent.

GOLDMAN SACHS

Die Vermögensverwaltungssparte von Goldman Sachs wird mehreren Informanten zufolge von der US-Börsenaufsicht SEC im Zusammenhang mit ESG-Investitionen untersucht. Die SEC will überprüfen, inwieweit die Fonds tatsächlich wie behauptet, auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) investieren. ESG-Investitionen waren in den vergangenen Jahren ein Segen für Assetmanager, die sich im scharfen Wettbewerb mit kostengünstigen Indexfonds behaupten mussten. Die Untersuchung der SEC ist der jüngste bekannte Fall einer Überprüfung von ESG-Investitionen durch die Aufsichtsbehörden.

