verstärkt sich im Bereich der grünen Herstellung von Wasserstoff in Indien. Wie der französische Öl- und Gaserzeuger mitteilte, erwirbt er eine 25-prozentige Beteiligung an der Adani New Industries Ltd, dem Inkubator des indischen multinationalen Mischkonzerns Adani Enterprises Ltd. Adani New Industries wird die exklusive Plattform von Adani und Totalenergies für die Produktion und Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff in Indien sein.

Das Bundeskartellamt prüft die Tracking-Regeln von Apple für Apps von Drittanbietern. Die Wettbewerbsaufsicht geht dem Verdacht nach, dass die im April vergangenen Jahren eingeführten Regeln dazu führen, dass Wettbewerber des iPhone-Herstellers im Vergleich behindert werden, hieß es am Dienstag.

hat über die Ausgabe neuer Aktien weitere Milliarden eingesammelt. Wie aus einer Veröffentlichung der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat die Space Exploration Technologies Corp mit Sitz im kalifornischen Hawthorne 1,7 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Die Bewertung des von Tesla-Chef Elon Musk geführten Unternehmens liegt damit bei rund 125 Milliarden nach etwa 100 Milliarden Dollar Ende 2021.

