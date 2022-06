Ruhig, aber mit klarer Tendenz zur Spread-Einengung, zeigt sich das Geschehen an Europas-Kreditmärkten am Mittwochvormittag. Der Markt wartet auf die Zinserhöhung der US-Notenbank am Abend. Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 75 Basispunkte liegt mittlerweile bei fast 98 Prozent und dürfte die Märkte nicht belasten. Im Gegenteil erwarten Analysten danach eher eine Risk-On-Rally, da es den Willen der Fed zur Inflationsbekämpfung dokumentiert. Ganz anders dagegen die EZB, die angesichts des rapiden Renditeanstiegs in Italien einzuknicken scheint. Hier ist eine Sondersitzung anberaumt. Entsprechend fallen die Anleiherenditen nun deutlich zurück. Auch die CDS-Spreads engen sich am Vormittag wieder ein auf 159 Basispunkte (Bp) nach 165 Bp am Vortag. Sie hatten am Mittwoch vor der EZB-Sitzung vergangene Woche noch bei nur 129 Bp gelegen und sich danach rasant ausgeweitet. Da EZB-Mitglieder wie Isabel Schnabel betont hatten, gegen die Risiken einer "Fragmentierung" der Eurozone vorzugehen, wird dies als Umschreibung für die Einführung von Vorzugsregeln für Italiens Schulden gewertet. Hier steht vor allem die Allokation von Mittelrückflüssen aus Bond-Kupons und -Tilgungen im Blick.

Angesichts der schnell wachsenden Nachfrage nach Batterien für Elektroautos erweitert das chinesische Batteriematerialien-Joint-Venture BASF Shanshan Battery Materials die Produktionskapazitäten für Kathodenmaterialien auf 100 Kilotonnen jährlich. Ab dem vierten Quartal sollen dazu neue Produktionslinien in Betrieb genommen werden, die vielfältige Kundenanforderungen erfüllen können, heißt es in einer Mitteilung des Chemieriesen aus Ludwigshafen.

zieht 1 Million eigene Aktien ein, was ca. 3,36 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Der Einzug der Aktien werde nicht mit einer Kapitalherabsetzung einhergehen, der rechnerische Nennwert der Aktien wird sich daher entsprechend erhöhen, teilte das Unternehmen mit. Nach der Einziehung wird die Gesellschaft noch insgesamt 1.087.391 eigene Aktien halten.

wird dank zu erwartender höherer Verkaufspreise und trotz der kriegsbedingten Unsicherheiten zuversichtlicher. Die Tochter der Südzucker AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 angehoben. Im ersten Quartal profitierte das Unternehmen von Absicherungsgeschäften gegen Preisschwankungen bei Rohstoffen.

soll einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge in den vergangenen Wochen ein "informelles Übernahmeangebot" durch den US-Private-Equity-Investor Bain Capital abgelehnt haben. Wie Bloomberg mit Bezug auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, sei Bain Capital nicht in der Lage gewesen, die "hohen Preisvorstellungen" des Düsseldorfer Verpackungsherstellers zu erfüllen. Auch würden die sich verschlechternden Kreditmärkte es Private-Equity-Unternehmen immer mehr erschweren, Übernahmen zu finanzieren.

übernimmt eine Mehrheit von 55 Prozent an der spanischen Cojali. Der Kaufpreis liege bei rund 200 Millionen Euro, teilte Knorr-Bremse mit. Cojali ist ein weltweit tätiger Entwickler von konventionellen und Remote-Mehrmarken-Diagnose-Systemen für Nutzfahrzeuge sowie weitere Fahrzeugtypen. Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen wie der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

verkauft den Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien mit rund 600 Mitarbeitern an das chinesische Unternehmen Inventronics, einen globalen Anbieter von LED-Treibern. Das teilte AMS Osram mit, nannte allerdings keinen Verkaufspreis. Digital Systems entwickelt vornehmlich Vorschaltgeräte und andere Komponenten für traditionelle und LED-Beleuchtung. Es gehörte zum Osram-Konzern, den der österreichische Sensorspezialist AMS 2020 mehrheitlich übernahm.

hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Der Umsatz für das am 31. Mai beendete Quartal legte auf vorläufiger Basis im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 54,5 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet 5,12 Milliarden Euro) zu, während der Nettoumsatz in lokalen Währungen um 12 Prozent kletterte.

hat im Prozess gegen eine milliardenschwere EU-Strafe einen Sieg eingefahren. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuG) erklärte einen Beschluss der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 für nichtig, mit dem Qualcomm eine Geldbuße von rund 1 Milliarde Euro auferlegt worden war. Das Gericht stellte nach eigenen Angaben mehrere Verfahrensfehler fest und entkräftete die Analyse der Kommission bezüglich des Qualcomm vorgeworfenen Verhaltens.

