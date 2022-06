Mit den Risikoprämien geht es am Donnerstag weiter nach oben. Sich weiter ausbreitende Rezessionsängste belasten die Assetklasse. Es überrascht nicht, dass High-Yield-Anleihen von der Sentimenteintrübung am stärksten belastet werden, sind doch hier die Ausfallgefahren am höchsten. Zugleich werden Staatsanleihen wieder stärker von den Anlegern gesucht. Hiervon profitieren nicht nur als stabil geltende deutsche oder französische Staatsanleihen, sondern auch Peripherieanleihen. Hier macht sich die Ankündigung der EZB bemerkbar, ein Anti-Fragmentierungsprogramm für die Eurozone aufzulegen. Die Ankündigung hatte eine starke Spreadeinengung zwischen italienischen und deutschen Titeln zur Folge.

RWE errichtet 44-Megwatt-Solaranlage in Portugal

RWE baut sein europäisches Solargeschäft weiter aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, errichtet er in Portugal einen Solarpark mit einer geplanten Leistung von 44 Megawatt. Nach der vollständigen Inbetriebnahme 2023 werde die Photovoltaikanlage Morgavel ausreichend Ökostrom erzeugen, um den Jahresbedarf von rund 42.000 portugiesischen Haushalten zu decken. Finanzielle Details nannte RWE nicht.

Siemens entwickelt in neuer Partnerschaft Pyrolyse-Anlagen weiter

Siemens und die Pyrum Innovations AG wollen gemeinsam Pyrolyseanlagen weiterentwickeln. Wie die Unternehmen mitteilten, haben sie eine Partnerschaftserklärung geschlossen. Siemens will die Pyrolyse-Anlagen des Partners, mit dessen Technologie Altreifen recycelt werden, mit seinem Digitalisierungs- und Automatisierungsportfolio technologisch und wirtschaftlich fördern, optimieren und skalieren.

Aurelius startet Aktienrückkäufe von bis zu 30 Mio EUR

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities kauft eigene Aktien zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, startet es ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro. Es soll von Juli 2022 bis Juni 2023 laufen.

Fraport baut Frachthalle für DHL am Frankfurter Airport

Der Flughafenbetreiber Fraport baut den Luftfrachtstandort Frankfurt weiter aus. Wie die Fraport AG mitteilte, baut sie ab Mitte 2023 für die DHL Global Forwarding eine Luftfrachthalle in der "CargoCity Süd". Die Halle werde inklusive Büroflächen über eine Bruttogeschossfläche von 28.000 Quadratmetern verfügen. Fraport wird die Halle im Bestand halten, die Deutsche-Post-Tochter sie als Mieter nutzen.

Fintech SumUp steigert Bewertung auf 8 Milliarden Euro

Das britisch-deutsche Fintech SumUp hat in einer weiteren Finanzierungsrunde frisches Geld eingesammelt. In der von Bain Capital angeführten Runde seien 590 Millionen Euro zusammengekommen, teilte das Unternehmen mit, das Kleinunternehmen mobile Kartenterminals, Zahlungsdienstleistungen und Kassensysteme anbietet. Damit wird SumUp zehn Jahre nach Gründung mit 8 Milliarden Euro bewertet.

Knorr-Bremse rüstet 43 weitere ICEs mit Bremsen und Türsystemen aus

Knorr-Bremse wird 43 weitere Züge der Baureihe ICE 3neo mit Bremssystemen und Einstiegssystemen ausstatten. Wie der Konzern mitteilte, liegt der Wert des Auftrags von Siemens Mobility im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Es hatte eine Option auf den Folgeauftrag bestanden.

Siemens Energy und Air Liquide bauen gemeinsam Elektrolyseure

Siemens Energy und Air Liquide wollen gemeinsam Elektrolyseuren für erneuerbaren Wasserstoff in Serie bauen. Wie die Unternehmen mitteilten, gründen sie dafür ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem der deutsche Konzern mit 74,9 Prozent die Mehrheit halten wird. Der Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

Thyssenkrupp steigt im Karosseriebau bei bayerischem Fintech ein

Der Karosseriebauspezialist Thyssenkrupp Automotive Body Solutions will zusammen mit dem Fintech Cap-on digitale Finanzierungs- und Nutzungskonzepte im Industriegütergeschäft entwickeln. Dazu wurde ein Minderheitsanteil an dem Unternehmen aus Bayern erworben, wie die Thyssenkrupp Automotive Body Solutions mitteilte.

Generali stellt Führungsstruktur für Strategie 2024 neu auf

Die Assicurazioni Generali SpA hat sich eine neue Organisationsstruktur verpasst. Wie der italienische Versicherungskonzern mitteilte, hat der Verwaltungsrat die Änderungen am Mittwoch genehmigt. Sie werden im Hinblick auf den Strategieplan für 2024 vorgenommen.

Novartis-Tumorpräparat mit beschleunigter Zulassung in den USA

Novartis hat in den USA für ein Kombinationspräparat zur Krebsbehandlung eine beschleunigte Zulassung von der Arzneimittelbehörde FDA erhalten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, kann die Kombination aus Tafinlar (Dabrafenib) + Mekinist (Trametinib) nun bei Erwachsenen und Kindern älter als 6 Jahren zur Behandlung von inoperablen oder metastasierenden soliden Tumoren mit BRAF V600E-Mutation eingesetzt werden, für die es keine zufriedenstellenden anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Novartis investiert 150 Millionen Dollar in Malaria-Forschung

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis investiert 250 Millionen US-Dollar in die Erforschung von Malaria und sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten (NTD). Von der Summe sollen laut Mitteilung 150 Millionen Dollar in die weitere Entwicklung von drei neuen Arzneimittelkandidaten gegen Malaria gesteckt werden. Der restliche Betrag soll über einen Zeitraum von fünf Jahren in NTD-Programm fließen, so die Novartis AG.

EU prüft Übernahme von OMV Slowenien durch MOL vertieft

Die geplante Übernahme des Slowenien-Geschäfts des österreichischen Ölkonzerns OMV durch die ungarische MOL Hungary Oil & Gas wird von den Brüsseler Kartellwächtern intensiv geprüft. Wie die EU-Kommission mitteilte, fürchtet sie durch den Deal einen verringerten Wettbewerb im Tankstellenmarkt in Slowenien. Sie hat eine vertiefte Prüfung eingeleitet.

Polymetal hat Probleme beim Verkauf von russischem Gold und Silber

Das britisch-russische Bergbauunternehmen Polymetal International plc rechnet aufgrund anhaltender Verzögerungen beim Aufbau neuer Vertriebskanäle mit einer geringeren Cashflow-Generierung. Wie der Edelmetallproduzent mitteilte, folgen die Goldverkäufe aus seinen russischen Minen nach Asien nun wieder einem regulären Zeitplan unter gleichen Verkaufsbedingungen.

Batteriespezialist CATL erlöst 6,7 Mrd Dollar mit Kapitalerhöhung

Der Batteriezelllieferant Contemporary Amperex Technology (CATL) hat bei einem der weltweit größten Aktienverkäufe in diesem Jahr rund 6,7 Milliarden US-Dollar eingenommen. Die Transaktion spiegelt den anhaltenden Appetit der Investoren auf Investitionen im Bereich Elektromobilität wider - selbst wenn die Aktienkurse vieler in den USA notierter Hersteller von Elektrofahrzeugen in den letzten Monaten eingebrochen sind. CATL, der weltweit größte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge, gab die neuen Aktien an Investoren aus, darunter auch an JPMorgan Chase & Co und Barclays Bank. CATL will eigenen Angaben zufolge einen Teil des Erlöses zur Steigerung der Produktion an mehreren Standorten in China investieren.

