Das Bundesverkehrsministerium hat nach dem Rücktritt von Bahn-Aufsichtsratschef Michael Odenwald eine "schnellstmögliche" Entscheidung über dessen Nachfolge angekündigt. "Sie können davon ausgehen, dass hierfür die gleichen Maßstäbe angelegt werden wie (an) vorherige Personalbesetzungen, und dass dies schnellstmöglich entschieden wird", sagte Ministeriumssprecher Tim Alexandrin bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Dic Asset verlängert Vertrag von CEO Wärntges um fünf Jahre

Der Immobilien-Investor Dic Asset bindet seine Vorstandschefin für fünf weitere Jahre. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag von CEO Sonja Wärntges bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Sie führt das Unternehmen seit 2017.

Wirtschaftsministerium erwägt Enteignung von Nord Stream 2 - Bericht

Im Bundeswirtschaftsministerium gibt es einem Bericht des Spiegels zufolge Überlegungen zur Enteignung der umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2. Die Pipeline könnte als Anschluss für einen Flüssiggasterminal an der Ostseeküste umfunktioniert werden, wie das Nachrichtenmagazin berichtet. Überlegt werde, den auf deutschem Territorium liegenden Teil des Röhrensystems zu enteignen und vom Rest der Pipeline abzukappen. Die Röhren, die vom Land auf das Meer führen, könnten dann an ein mobiles LNG-Terminal angeschlossen werden.

Steinhoff steigert Umsatz und macht weiterhin Verlust

Der Möbelhändler Steinhoff hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr im fortgeführten Geschäft mehr umgesetzt und operativ verdient. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen, das immer noch mit den Folgen des Bilanzskandals vor einigen Jahren kämpft, nach wie vor ein Verlust.

Tui-Chef Joussen legt Amt vorzeitig nieder

Der Reisekonzern Tui bekommt einen neuen Vorstandschef. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Friedrich Joussen von seinem Recht gebracht gemacht, sein Amt als Vorstandsmitglied vorzeitig zum 30. September niederzulegen. Nachfolger soll Finanzvorstand Sebastian Ebel werden.

Barclays kauft Kensington Mortgage Co. für rund 2,3 Mrd Pfund

Barclays will den britischen Hypothekenkreditgeber Kensington Mortgage Co. und ein damit verbundenes Portfolio britischer Hypotheken für rund 2,3 Milliarden Pfund übernehmen. Wie die britische Bank mitteilte, sind die Verkäufer Unternehmen, die ihrerseits von Fonds kontrolliert werden. Einige dieser Fonds werden von Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC. gemanagt, andere sind mit Sixth Street Partners LLC. verbunden.

Streik beim größten Kupferproduzenten der Welt in Chile beendet

Der Streik beim chilenischen Kupferkonzern Codelco ist nach nur einem Tag beendet worden. Geschäftsführung und Gewerkschaft einigten sich im Fall der umstrittenen Gießerei Ventanas auf einen Kompromiss - die geplante Schließung werde sich über fünf Jahre erstrecken, 300 Angestellte woanders beschäftigt, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Die Mine soll aus Umweltschutzgründen geschlossen werden.

Bewertung des schwedischen Fintechs Klarna sinkt massiv - Kreise

Für den schwedischen Zahlungsanbieter Klarna gehen die Bewertungen nach dem massiven Anstieg der vergangenen zwei Jahre wieder bergab. Das Verluste machende Start-up führe derzeit Verhandlungen mit Investoren über eine neue Finanzierung, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Bewertung, die die Investoren dem Unternehmen zugestehen, sei aber zuletzt auf 30 Milliarden Dollar und dann auf 15 Milliarden Dollar gefallen, sagte eine der informierten Personen.

Stellantis beteiligt sich an Lithium-Unternehmen Vulcan Energy

Stellantis treibt den Ausbau seiner Wertschöpfungskette für seine Batterieproduktion voran. Wie der Autokonzern mitteilte, steigt er mit 50 Millionen Euro bei dem Lithium-Unternehmen Vulcan Energy ein und wird zweitgrößter Aktionär. Außerdem haben die Unternehmen ihre Abnahmevereinbarung auf 10 Jahre verlängert.

US-Softwarefirma Zendesk vor Übernahme durch Finanzinvestoren - Kreise

In den USA bahnt sich einer der größten Private-Equity-Deals des Jahres an. Wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, steht die Zendesk Inc, Anbieter einer Kundenservice-Software, vor einer milliardenschweren Übernahme durch eine Gruppe von Finanzinvestoren um Hellman & Friedman und Permira. Zuvor war Zendesk mit dem Versuch gescheitert, sich zu verkaufen.

Voestalpine sieht seine Gasversorgung in Österreich vorerst gesichert

Die österreichischen Produktionsstandorte von Voestalpine werden derzeit ausreichend mit Gas versorgt. Von der Drosselung der Liefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 sei man nicht betroffen, teilte der österreichische Stahlkonzern mit. Die Werke würden überwiegend über die durch die Slowakei verlaufende Transgas-Pipeline versorgt. Für den Fall eines Lieferstopps aus Russland sei Voestalpine vorbereitet, das Unternehmen habe sich bereits alternative Liefermengen vertraglich gesichert.

Zurich verkauft deutsche Lebensversicherungs-Altbestände an Viridium

Der Versicherer Zurich trennt sich von seinem Altbestand an traditionellen Lebensversicherungspolicen in Deutschland. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, verkauft er das Portfolio an das auf das Management von Lebensversicherungsbeständen spezialisierte Unternehmen Viridium. Zurich verringert mit dem Deal seine Kapitalintensität sowie sein Zinsrisiko und stärkt somit seine Kapitalquote.

