Seit dem Verkaufsstart Ende Mai sind bis Donnerstag rund 21 Millionen Neun-Euro-Tickets verkauft worden. Dazu kommen etwa zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, die das vergünstigte Ticket automatisch erhalten, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mitteilte. Damit sei die vorher von der Branche kalkulierte Zahl von 30 Millionen Tickets pro Monat nicht nur erreicht, sondern sogar leicht überschritten worden.

Genossenschaftsbanken stocken Beteiligung an Schufa auf

Im Bieterkampf um die Kreditauskunft Schufa hat die Genossenschaftliche Finanzgruppe ihre Vorkaufsrechte wie angekündigt genutzt und eine Sperrminorität aufgebaut. Wie die Finanzgruppe mitteilte, hat sie ihren Anteil an der Schufa auf 27,2 von 20,5 Prozent aufgestockt.

Rheinmetall entwickelt Munition für die US-Navy

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Auftrag im Volumen von 14,3 Millionen US-Dollar zur Entwicklung einer neuen Mittelkalibermunition für die amerikanische Marine erhalten. Die US-Navy schloss den entsprechenden Vertrag mit der Rheinmetall-Tochter American Rheinmetall Munitions Inc mit Sitz in Virginia, wie der MDX-Konzern mitteilte.

SAF-Holland: Annahmefrist für Haldex startet am 4. Juli

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage den Startschuss für die Übernahme des schwedischen Bremssystem-Herstellers Haldex gegeben. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, beginnt die Annahmefrist am 4. Juli und endet am 16. August um 17:00 Uhr MESZ.

Barry Callebaut schließt Werk in Belgien wegen Salmonellen

Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut, einer der größten der Welt, hat die Produktion in seinem Werk in Belgien wegen Salmonellen gestoppt. Die Bakterien seien am Montag in einer im Werk Wieze hergestellten Charge entdeckt worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Experten hätten den Zusatzstoff Lecithin als Quelle der Verunreinigung ausgemacht. Er wird als Antioxidationsmittel, Emulgator oder Stabilisator eingesetzt.

Gazprom-Aktie verliert nach Dividenden-Aussetzung ein Viertel an Wert

Die an der Moskauer Börse notierten Aktien von Gazprom sind um 27 Prozent eingebrochen, nachdem der russische Energiekonzern beschlossen hat, die Dividende auszusetzen. Die Ausschüttung einer Dividende sei "unvernüftig", sagte Vize-Chairman Famil Sadigow laut der Mitteilung.

IAG zieht Option auf 14 Airbus-Maschinen aus A320neo-Familie

Die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) hat Optionen zum Kauf von 14 Airbus-Flugzeugen aus der A320neo-Familie in Festaufträge umgewandelt. Die IAG, zu der unter anderem British Airways, Iberia und Vueling gehören, hat bei Airbus elf A320neo und drei A321neo bestellt.

Ryanair und Gewerkschaft einig bei Wiederanhebung der Gehälter

Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat sich mit der britische Pilotenvereinigung über die Wiederanhebung der Gehälter nach der Covid-Krise geeinigt. Ryanair, die für dieses Jahr ein Wachstum auf 115 Prozent der Kapazität vor der Pandemie erwartet, erklärte, die Vereinbarung werde die Wiederherstellung der Gehälter beschleunigen und Lohnerhöhungen bis 2026 ermöglichen.

Halbjahres-Ergebnis der LSE im Rahmen der Erwartungen

Die London Stock Exchange Group Plc (LSE) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass ihre Performance in der ersten Jahreshälfte im Rahmen der Erwartungen liegt und der Guidance entspricht. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Andrea Remyn Stone aus persönlichen Gründen von ihrer Funktion als Group Head of Data & Analytics zurücktritt. Group Chief Executive David Schwimmer werde den Bereich leiten, während der Board nach einem Nachfolger für Stone sucht, die bis zu ihrem Ausscheiden im Herbst als Beraterin für den Konzern tätig sein wird.

FDA setzt Sanofi-Studien mit Multiple-Sklerose-Medikament teilweise aus

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einige Phase-3-Studien von Sanofi in den USA pausiert. Wie die Sanofi SA mitteilte, handelt es sich dabei um Studien mit dem Medikament Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose und der Muskelschwächeerkrankung Myasthenia gravis.

Unicredit verkauft notleidende Kredite für 1,3 Mrd EUR an Illimity

Die italienische Bank Unicredit hat mit der Illimity Bank SpA den Verkauf eines gemischten Portfolios notleidender Kredite im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro vereinbart. Der Verkauf werde im zweiten Geschäftsquartal verbucht, teilt die Unicredit SpA mit. Verkauf sei Teil der Konzernstrategie zum Abbau notleidender Forderungen.

Wienerberger kauft bayrischen Dachziegelhersteller Mayr Dachkeramik

Wienerberger verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland im Bereich Dachlösungen. Wie die Österreicher mitteilten, wird das Unternehmen Mayr Dachkeramik im bayrischen Salching übernommen. Finanzielle Einzelheiten nannte Wienerberger nicht.

