Der Touristikkonzern hat wie angekündigt erneut Staatshilfen aus den Corona-Programmen zurückgezahlt und auch seine Kreditlinien weiter reduziert. Per 30. Juni 2022 sei die Stille Einlage II über 671 Millionen Euro vollständig und zuzüglich fälliger Zinsen an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zurückgezahlt worden, teilte Tui mit. Die Rückzahlung erfolgte mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung Mitte Mai sowie aus Barmitteln. Einschließlich Zinsen zahlte das Unternehmen 725 Millionen Euro an den WSF zurück.

BT

Der britische Telekomkonzern hat sich für weitere drei Spielzeiten die exklusiven Übertragungsrechte für die meisten Fußballspiele der UEFA Champions League sowie alle Spiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League gesichert. Dafür zahlt die BT Group 305 Millionen Pfund pro Jahr. Der Fernsehkanal BT Sport werde das neue Format der drei europäischen Wettbewerbe ab 2024 zeigen.

AIRBUS

Die China Southern Airlines Co will zum Listenpreis von 12,25 Milliarden US-Dollar 96 Maschinen beim europäischen Flugzeughersteller Airbus SE bestellen. Wie China Southern mitteilte, plant die Fluggesellschaft den Erwerb von Schmalrumpfflugzeugen des Typs A320neo, die voraussichtlich zwischen 2024 und 2027 ausgeliefert werden. Durch den Kauf der Flugzeuge soll die Kapazität des Unternehmens um etwa 13 Prozent erhöht werden.

RUSSLAND

hat das Projekt Sachalin-2 zur Förderung von Öl und Erdgas im Ochotskischen Meer per Dekret auf eine neue russische Firma übertragen. Die japanische Regierung reagierte am Freitag beunruhigt - die beiden japanischen Firmen Mitsui und Mitsubishi hatten bislang zusammen 22,5 Prozent der Anteile am Projekt. Was die Übertragung nun genau bedeutet, war zunächst unklar.

SODEXO

hat nach einem starken dritten Quartal die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr bekräftigt. Das französische Foodservice-Unternehmen setzte im dritten Quartal 5,52 Milliarden Euro nach 4,48 Milliarden Euro im Vorjahr um. Positive Währungseffekte durch den starken US-Dollar und den brasilianischen Real von 6,6 Prozent glichen eine von Veräußerungen verursachte Umsatzeinbuße von 1,7 Prozent mehr als aus.

VOLVO CAR

Der Autobauer will ein neues Werk für Elektroautos in der Slowakei errichten, um die anhaltende Nachfrage zu befriedigen und künftiges Wachstumspotenzial zu nutzen. Nach Angaben des schwedischen Automobilherstellers wird mit dem neuen Werk ein europäisches Produktionsdreieck geschaffen, das seine größte Absatzregion abdeckt und das Werk in Gent (Belgien) sowie das Werk in Torslanda (Schweden) ergänzt. Das neue Werk benötigt eine Investition von rund 1,2 Milliarden Euro, von denen rund 20 Prozent durch die Unterstützung der slowakischen Regierung kommen sollen.

WIENERBERGER

Der Ziegelhersteller hat auch im zweiten Quartal von einer außergewöhnlich guten Geschäftsentwicklung profitiert. Die Österreicher berichteten von einer hohen Nachfrage und einem starken Auftragseingang in allen Regionen und Geschäftsbereichen, so dass sie sich auch höhere Ziele für das Gesamtjahr zutrauen. Rohstoffe und Energie seien im Jahresverlauf jederzeit verfügbar gewesen und hätten die Vollauslastung aller Standorte sichergestellt.

