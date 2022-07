wird nach Abschluss der Transaktion 94 Prozent auf unverwässerter Basis an der spanischen Lieferapp Glovo halten. Wie die Berliner Lieferplattform am Montagabend mitteilte, sind alle Maßnahmen für den Abschluss der Transaktion ergriffen worden. Es stünden noch die Erhöhung des Aktienkapitals von Delivery Hero sowie die anschließende Zulassung der Aktien zum Handel aus.

GRENKE

Das Wachstum des Neugeschäfts des Leasinganbieters hat sich im zweiten Quartal 2022 weiter beschleunigt. Das Leasingneugeschäft legte von April bis Juni um 47,4 Prozent auf 587,4 Millionen Euro zu. Im Auftaktquartal hatte das Wachstum 36,5 Prozent betragen und 22,1 Prozent im Schlussquartal 2021.

NORDEX

Der Windkraftanlagenhersteller hat einen Auftrag in Polen an Land gezogen. Die Tochtergesellschaft des polnischen Versorgers Tauron Polska Energia - Tauron Zielona Energia - hat der Nordex Group einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 15 Turbinen des Typs N131 /3900 für den 58,5-Megawatt-Windpark "Mierzyn" erteilt, der im Nordwesten Polens entstehen soll. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2024 vorgesehen.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag für Flugabwehr-Systeme mit einem Auftragswert von rund 65 Millionen Euro erhalten. Die Lieferungen umfassen auch Munition und Ersatzteile und sollen im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Bei den beauftragten Systemen eines internationalen Kunden handele es sich um Oerlikon Skyguard 3 mit den Zwillingskanonen GDF009.

SIEMENS GAMESA

hat sich einen Auftrag über die Lieferung von 15 Windkraftanlagen für den drittgrößten Windpark Südkoreas gesichert. Die Turbinen vom Typ SG 5.0-145 werden Unternehmensangaben zufolge eine Leistung von 75 Megawatt erbringen, womit 64.000 Privathaushalte versorgt werden können. Abnehmer ist der Windparkbetreiber SK D&D. Zudem wurde ein langfristiger Wartungsvertrag über 20 Jahre abgeschlossen.

STABILUS

hat sich neue Kreditfazilitäten gesichert. Die Kreditlinien über insgesamt 450 Millionen Euro haben eine Laufzeit von fünf Jahren - mit der Option auf eine Verlängerung um zwei weitere Jahre. Mit den Darlehen - eine Syndicated Term Loan Facility über 100 Millionen Euro und eine Syndicated Revolving Credit Facility über 350 Millionen - will das SDAX-Unternehmen seine Kreditfazilitäten von Juni 2016 refinanzieren und die Finanzierungsstruktur für die nächsten fünf bis sieben Jahre sichern.

ASTRAZENECA

Der Pharmakonzern verstärkt sich durch einen Zukauf in der Hämatologie. Die Astrazeneca plc übernimmt nach eigenen Angaben für bis zu 1,27 Milliarden US-Dollar die Teneotwo Inc, um damit ihre Pipeline bei hämatologischen Krebserkrankungen zu stärken.

IPO / DEEZER

Die Aktie der Musikstreaming-Plattform hat am Dienstag an ihrem ersten Handelstag an der Euronext Paris einen massiven Rückgang verzeichnet. Der Börsengang des Unternehmens, der sieben Jahre nach einem ersten gescheiterten Versuch erfolgte, wurde durch eine Fusion mit dem Spac I2PO erreicht, der von der Pinault-Familie, dem Geschäftsmann Matthieu Pigasse und Iris Knobloch, einer ehemaligen Leiterin von Warner Media, gegründet worden war.

EQUINOR

Der norwegische Energiekonzern hat die Öl- und Gasförderung auf den Feldern Gudrun, Oseberg Süd und Oseberg Ost auf dem norwegischen Festlandsockel eingestellt, nachdem Beschäftigte ab Mitternacht in den Streik getreten sind. Zwei Gewerkschaften, die gemeinsam etwa 85 Prozent der Belegschaft des Betreibers auf dem norwegischen Kontinentalschelf vertreten, stimmten einem vom Arbeitgeberverband Norwegian Oil and Gas Association vorgeschlagenen Tarifvertrag für den Offshore-Bereich zu.

FEMSA / VALORA

Die mexikanische Fomento Economico Mexicano (Femsa) will den Schweizer Kioskbetreiber Valora Holding übernehmen. Femsa bietet in einem öffentlichen Übernahmeangebot 260 Schweizer Franken je Valora-Aktie. Den Kaufpreis von bis zu 1,1 Milliarden Franken will Femsa, ein Betreiber von Convenience Shops und Apotheken in Lateinamerika sowie Franchise-Abfüller für Coca-Cola-Produkte, vollständig mit verfügbaren Barmitteln finanzieren.

NORTHVOLT

Der schwedische Batteriehersteller hat sich frisches Geld besorgt, um damit den Ausbau seiner Batteriezellen- und Kathodenmaterial-Produktion in Europa angesichts der rasch wachsenden Nachfrage zu finanzieren. Diese jüngste Wandelanleiheemission über 1,1 Milliarden US-Dollar miteinbezogen, an der sich unter anderem die Volkswagen AG beteiligt hat, hat die Northvolt AB seit 2017 nach eigenen Angaben fast 8 Milliarden Dollar an Eigen- und Fremdkapital aufgenommen.

SAS

hat in den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt. Damit will die skandinavische Fluggesellschaft eine umfassende finanzielle Umstrukturierung zur Kostensenkung und Kapitalbeschaffung unter Aufsicht des US-Gerichtssystems vorantreiben. "SAS hat sich auf die Option vorbereitet, ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Anspruch zu nehmen, um die finanzielle Situation des Unternehmens zu verbessern", sagte SAS-Chairman Carsten Dilling.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2022 07:02 ET (11:02 GMT)