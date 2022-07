Die Genossenschaftsbanken haben sich mit der Gewerkschaft DBV - Deutscher Bankangestellten-Verband in der dritten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss geeinigt. Wie der Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (AVR) mitteilte, erhalten die 135.500 Mitarbeiter der Genossenschaftsbanken im Oktober 2022 eine sozial gestaffelte Einmalzahlung, mindestens 800 Euro. Im Januar 2023 steigen die Gehälter um 3,2 Prozent und um weitere 2,0 Prozent im Januar 2024. Der Gehaltstarifvertrag ist frühestens zum Ende des Jahres 2024 kündbar.

stärkt sein Geschäft mit Hochleistungsbeschichtungen mit einem Zukauf in Deutschland. Wie der niederländische Konzern mitteilte, übernimmt er das Radflüssigkeitsbeschichtungsgeschäfts der Lankwitzer Lackfabrik GmbH. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Der Abschluss der Transaktion wird noch in diesem Jahr erwartet.

hat im vierten Geschäftsquartal unter den unterbrochenen Lieferketten gelitten und einen Verlust geschrieben. Für das laufende neue Geschäftsjahr beklagt der dänische Hersteller hochpreisiger Unterhaltungselektronik angesichts der Lieferkettenprobleme, der hohen Inflation und des Ukraine-Kriegs eine hohe Unsicherheit und gibt sehr breite Prognosespannen an.

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Frankreich haben französische Gewerkschaften für Mittwoch zum Bahnstreik aufgerufen. Ein Viertel der TGV-Verbindungen, mehr als die Hälfte der regionalen Züge und fast alle Nachtzüge sollten ausfallen. Auch der Nahverkehr in der Pariser Region ist stark von Ausfällen betroffen. Die Gewerkschaften fordern bessere Gehälter und verweisen darauf, dass die Angestellten seit 2014 keine Erhöhungen mehr bekommen hätten.

Nach Google und Facebook nimmt das Bundeskartellamt auch den US-Onlineriesen Amazon genauer unter die Lupe. Amazon sei ein Unternehmen mit "überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb", erklärte das Kartellamt in Bonn am Mittwoch. Damit falle der Konzern mitsamt seiner Tochterunternehmen unter die sogenannte erweiterte Missbrauchsaufsicht, und zwar zunächst für fünf Jahre.

Angebote des Essenslieferdienstes Grubhub werden in den USA künftig Teil des Prime-Pakets von Amazon sein. Der Deal des Online-Händlers mit der niederländischen Grubhub-Muttergesellschaft Just Eat Takeaway, zu der auch Lieferando gehört, beinhaltet zudem die Option auf eine niedrige Beteiligung an Grubhub.

