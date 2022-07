Der Volkswagen-Konzern hat auch im Juni wegen anhaltender Lieferengpässe einen Absatzrückgang verzeichnet, allerdings fiel das Minus weniger stark aus als in den Vormonaten. Besonders die wieder anlaufenden Geschäfte auf dem weltgrößten Automarkt China nach ein Corona-Maßnahmen stützten den Wolfsburger DAX-Konzern.

Porsche setzt im 2. Quartal 5,2 Prozent weniger Pkw ab

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im 2. Quartal unter den Corona-Lockdowns in China und anhaltenden Problemen in der Lieferkette gelitten. Der globale Absatz fiel um 5,2 Prozent auf 77.434 Einheiten. Im ersten Halbjahr betrug das Minus 5,0 Prozent auf 145.860 Wagen, wie der Automobilkonzern mitteilte. Für den weiteren Jahresverlauf kündigte das Unternehmen eine "dynamische" Entwicklung an.

Software AG erweitert Vorstand mit CRO und COO auf sechs Mitglieder

Die Software AG erweitert ihren Vorstand von vier auf sechs Mitglieder. Joshua Husk wurde zum Chief Revenue Officer (CRO) bestellt, um die Schlagkraft des Vertriebs zu verbessern, wie der Konzern mitteilte. Benno Quade werde als Chief Operating Officer (COO) die operativen Prozesse weiter vorantreiben. Beide treten ihre Vorstandsmandate am 1. August an.

Fortum prüft in Energiesicherheitsgesprächen mit Berlin alle Optionen

Der finnische Energiekonzern Fortum zieht alle Optionen zur Sicherung der europäischen Energiemärkte in Betracht, während er mit der Bundesregierung über die Stabilisierung seiner Tochtergesellschaft Uniper SE spricht.

Burberry bekommt Null-Covid-Politik in China zu spüren

Der britische Luxusmodekonzern Burberry hat in seinem Erstquartal 2022/23 die strengen Covid-Beschränkungen in China zu spüren bekommen. Auf vergleichbarer Fläche wuchs der Umsatz um lediglich 1 Prozent, wobei der Einzelhandelsumsatz von 479 Millionen britische Pfund auf 505 Millionen britische Pfund zulegte.

Easyjet plant keine weiteren Flugstreichungen im Sommer

Der britische Billigflieger Easyjet plant im Sommer keine weiteren Flugstreichungen in Deutschland mehr. "Der Flugplan für die Sommerferien steht", sagte Deutschland-Chef Stephan Erler dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Es werde keine planmäßigen Flugstreichungen mehr für Juli und August geben. Einzelne Ausfälle seien zwar immer möglich, aber für Juli und August sei Easyjet gut aufgestellt.

Ericsson erhält von US-Regierung grünes Licht für Vonage-Kauf

Ericsson AB hat in den Vereinigten Staaten grünes Licht zur Übernahme des cloudbasierten Telekommunikationsanbieters Vonage bekommen. Das Committee on Foreign Investment in the United States, ein ressortübergreifender Ausschuss der US-Regierung zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten, hat die Transaktion erlaubt und Ericsson kann die 6,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme nun abschließen.

Richemont steigert Umsatz im ersten Quartal dank Europageschäft

Der Luxusgüterkonzern Richemont hat dank der Erholung des Tourismus in Europa seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal zweistellig gesteigert. Das Wachstum konnte die negativen Auswirkungen der coronabedingten Lockdowns in China ausgleichen.

TomTom verdoppelt Verlust im 2. Quartal

TomTom hat im zweiten Quartal bei stabilen Umsätzen wegen einer Restrukturierung im Kartenbereich einen deutlich höheren Verlust verzeichnet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der niederländische Navigationstechnologie-Konzern.

Amazon will Auswahl bei Eigenmarken reduzieren - Kreise

Der Internet-Händler Amazon reduziert offenbar die Artikelanzahl seiner Eigenmarken deutlich. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, wird auch ein Ausstieg aus dem Eigenmarkengeschäft nicht ausgeschlossen. Das Private-Label-Geschäft von Amazon umfasst 243.000 Produkte unter 45 verschiedenen Hausmarken (Stand 2020) und hat immer wieder für Kritik gesorgt, weil die Eigenprodukte mit den Waren anderer Händler auf der Plattform konkurrieren.

Unitedhealth übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick

Der US-Krankenversicherer Unitedhealth hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinn- und Umsatzanstieg erzielt. Der Konzern erhöhte zudem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

Gewinn von Wells Fargo sinkt stärker als erwartet

Wells Fargo hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient und die Erwartungen verfehlt. Die Bank von der US-Westküste musste Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite vornehmen, nachdem sie im Vorjahreszeitraum eine Auflösung vorgenommen hatte. Außerdem gingen die Einnahmen spürbar zurück.

