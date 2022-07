Für viel Unsicherheit sorgt auch die erwartete Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch Russland. Sollte es hier zu Verzögerungen kommen, ist mit stärkeren negativen Marktreaktionen zu rechnen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DELIVEROO

hat nach einem schwachen zweiten Quartal den Jahresausblick für den Bruttotransaktionswert (GTV) mehr als halbiert. Wie der britische Essenslieferdienst mitteilte, rechnet er nun im Gesamtjahr mit einem GTV-Wachstum von währungsbereinigt 4 bis 12 Prozent anstatt 15 bis 25 Prozent.

EON

will in Partnerschaft mit Igneo Infrastructure Partners den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Breitbandinfrastruktur in Deutschland beschleunigen. Igneo beteilige sich dafür laut Mitteilung zur Hälfte an der Westenergie Breitband GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Eon SE. Das neue Gemeinschaftsunternehmen will mehr als 1,5 Millionen Haushalte sowie Großkunden in Deutschland mit Glasfaser-Breitbandanschlüssen versorgen.

PORSCHE

Der in den Startlöchern für einen Börsengang stehende Sportwagenhersteller Porsche will mit steigendem Absatzvolumen vollelektrischer Autos die Profitabilität in den kommenden Jahren weiter steigern. Nach einer Umsatzrendite (Return on Sales) von 16,0 Prozent vergangenes Jahr soll die Rendite mittelfristig auf 17 bis 19 Prozent steigen, sagte Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke anlässlich des Kapitalmarkttages. Langfristig soll die Marge dann auf mehr als 20 Prozent zulegen. Für 2022 peilt die Porsche AG rund 17 bis 18 Prozent an, bisher wurden mindestens 15 Prozent in Aussicht gestellt.

UNIPER

hat die 2 Milliarden Euro schwere Kreditlinie der KfW in Anspruch genommen und die Kreditfazilität damit "vollständig ausgeschöpft". Wie der Düsseldorfer Gasimporteur mitteilte, sei der Schritt eine Reaktion auf die "anhaltenden Lieferunterbrechungen von russischem Gas und die damit verbundenen Entwicklungen an den Energiemärkten und -börsen".

BANK OF AMERICA

hat im zweiten Quartal wegen hoher Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und steigender Kosten trotz höherer Erträge weniger verdient. Der Gewinn blieb leicht unter den Erwartungen der Analysten zurück. In den drei Monaten per Ende Juni sank der Gewinn der Bank of America auf 6,2 Milliarden US-Dollar von 9,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente das Kreditinstitut 0,73 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 0,75 Dollar gerechnet.

CHERRY

hat die Prognosen für Umsatz und operative Gewinnmarge für das Gesamtjahr gesenkt. Wie der Hersteller von Computer-Hardware mitteilte, rechnet er im Jahresverlauf im aktuellen Geschäftsumfeld mit einem Rückgang der Nachfrage nach bestimmten mechanischen Tastaturschaltern, die sich in einem niedrigeren Umsatz im Geschäftsbereich Gaming niederschlagen dürfte.

DELTA

hat bei Boeing 100 Flugzeuge des Typs 737-10 bestellt, des größten Modells aus der 737 Max-Familie des Herstellers. Die Delta Air Lines Inc teilte mit, sie habe zudem die Option, weitere 30 Flugzeuge zu bestellen. Nach Angaben von Boeing werden die neuen Maschinen dazu beitragen, den Treibstoffverbrauch und die Emissionen im Vergleich zu den Flugzeugen, die sie ersetzen werden, um 20 bis 30 Prozent zu senken.

GSK

Haleon plc, die Ausgliederung des Consumer-Healthcare-Geschäfts von GSK, kam bei ihrem Börsendebüt in London auf einen Marktwert von rund 30,5 Milliarden britischen Pfund. Die Börsennotierung ist eine der größten in London seit Jahren und die größte Unternehmensveränderung für GSK - bis vor kurzem unter dem Namen Glaxosmithkline bekannt - seit der Gründung durch eine Megafusion im Jahr 2000.

H&M

zieht sich komplett aus Russland zurück. Wie die schwedische Modeeinzelhandelskette mitteilte, ist die Entscheidung aufgrund "der aktuellen operativen Herausforderungen und einer unvorhersehbaren Zukunft" in Russland gefallen. Das Geschäft soll nun abgewickelt werden. Der Konzern rechnet mit Kosten von insgesamt 2 Milliarden schwedischen Kronen (189 Millionen Euro) für den Abwicklungsprozess, von denen rund 1 Milliarde Kronen cashflow-wirksam sein sollen.

STELLANTIS

wird sein chinesisches Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Jeep-Fahrzeugen beenden. Stattdessen wolle der Konzern, zu dem auch die Marke Opel gehört, in dem weltgrößten Automarkt nur noch importierte Jeep-Fahrzeuge verkaufen. Zur Begründung verwies die Stellantis NV in einer Mitteilung darauf, dass man keine Fortschritte erzielt habe, die Mehrheit an dem Joint Venture mit der chinesischen Guangzhou Automobile Group Co (GAC) zu erlangen.

