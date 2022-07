will eine ausstehende Wandelschuldverschreibung im Nominalwert von bis zu 85 Millionen Euro teilweise zurückkaufen. Die Transaktion betreffe den ausstehenden Kapitalbetrag der im Januar 2024 fälligen Wandelanleihen, die man in den kommenden Monaten zurückkaufen könnte, teilte der MDAX-Konzern mit. Der Rückkauf, der möglicherweise bereits am Berichtstag beginne, könnte im Rahmen von Over-the-Counter Transaktionen durchgeführt werden und ende voraussichtlich am 30. September 2022.

MTU

Die Luftfahrtmesse im britischen Farnborough hat MTU Aero Engines Aufträge in Höhe von nahezu 600 Millionen US-Dollar beschert. "Diese Summe unterstreicht einmal mehr die anhaltende Erholung unserer Branche. Die Fluggesellschaften haben großen Bedarf an modernen Flugzeugen mit kraftstoffsparenden Antrieben", sagte Reiner Winkler, Chef bei MTU Aero Engines.

UNIPER

Die Stabilisierung des angeschlagenen Energieversorgers Uniper ist in trockenen Tüchern. Wie der Konzern mitteilte, haben sich Uniper und die finnische Muttergesellschaft Fortum mit der Bundesregierung auf ein Rettungspaket geeinigt. Es sieht vor, dass der Bund im Zuge einer Kapitalerhöhung 30 Prozent an der Uniper SE übernimmt. Außerdem wird das gewährte KfW-Darlehen von 2 auf 9 Milliarden Euro aufgestockt.

VATTENFALL

hat im zweiten Quartal dank höherer Strompreise operativ deutlich mehr verdient. Das Ergebnis unter dem Strich sank wegen eines Basiseffekts.

PFIZER

wird in Großbritannien wegen überhöhter Abrechnungen zur Kasse gebeten. Die Aufsichtsbehörde CMS verhängte gegen den US-Pharmakonzern eine Geldstrafe von 63 Millionen Pfund, weil er dem National Health Service (NHS) zu viel Geld für ein lebensrettendes Epilepsie-Medikament in Rechnung gestellt hat.

HSBC

Die Kommunistische Partei Chinas hat offenbar eine Präsenz innerhalb der britischen Bank HBSC aufgebaut. Mitarbeiter in der chinesischen Wertpapiersparte der HSBC Holdings plc hätten eine Einheit geschaffen, die die Kommunistische Partei repräsentiert, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Drei Mitarbeiter haben demnach eine Partei-Gruppe bei HSBC Qianhai Secrities, einer Investmentbank in Shenzhen, gegründet, so die Personen. HSBC mit Sitz in London hält 90 Prozent an der Bank.

SNAP

hat im zweiten Quartal 2022 den Quartalsverlust deutlich ausgeweitet und das bisher schwächste Umsatzwachstum seit dem Börsengang des Unternehmens vor fünf Jahren verzeichnet. Selbst zum Beginn der Pandemie erzielte Snapchat , die sich hauptsächlich durch Werbeeinnahmen finanziert, mit 17 Prozent ein höheres Umsatzwachstum. An der Börse wurde Snap abgestraft, die Aktie brach nachbörslich um 26,8 Prozent ein.

