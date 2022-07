hat den von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Mittwoch angekündigten Warnstreik des Bodenpersonals als unzumutbar für Fluggäste und Mitarbeiter bezeichnet. "Verdi hat nach nur zwei Verhandlungstagen einen Streik angekündigt, den man aufgrund der Breite über alle Standorte hinweg und der Dauer kaum noch als Warnstreik bezeichnen kann", sagte Personalvorstand und Arbeitsdirektor Michael Niggemann laut Mitteilung. Dies sei "umso unverständlicher", da die vom Konzern angebotenen Vergütungserhöhungen für die rund 20.000 Beschäftigten hoch und sozial ausgewogen seien.

RATIONAL

hat Martin Hermann zum 1. September 2022 zum technischen Vorstand bestellt. Der Manager war seit 2012 Geschäftsführer und CTO/COO bei der Hauni Maschinenbau GmbH, Hamburg. Hermann soll schrittweise die altersbedingte Nachfolge von Peter Wiedemann antreten, wie der Großküchenausstatter mitteilte. Wiedemanns Vertrag wurde bis zu seinem Eintritt ins Rentenalter Ende 2024 verlängert.

ASTRAZENECA

Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft das Brustkrebsmedikament Enhertu von Astrazeneca vorrangig. Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, wurde sein ergänzender Biologika-Lizenzantrag (BLA) für Enhertu nach positiven Ergebnissen einer Phase-3-Studie angenommen. Die FDA gewährt den Status der vorrangigen Prüfung solchen Anträgen, die im Falle ihrer Zulassung erhebliche Verbesserungen gegenüber den verfügbaren medizinischen Optionen bieten würden.

ASTRAZENECA

darf auf die Zulassung des Medikaments Tezspire in der EU für die Behandlung von schwerem Asthma hoffen. Die Briten teilten mit, dass Tezspire vom Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur als Zusatztherapie für Patienten ab 12 Jahren mit schwerem Asthma empfohlen wurde, die mit hochdosierten inhalativen Kortikosteroiden plus einem anderen Arzneimittel zur Erhaltungstherapie nur unzureichend kontrolliert sind.

ASTRAZENECA

steht vor der wahrscheinlichen EU-Zulassung seines Medikaments Ultomiris für die Behandlung von Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis. Wie das Unternehmen mitteilte, stützt der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur seine Empfehlung zur Zulassung des Mittels auf die Ergebnisse der Phase-3-Studie Champion-MG.

ATOSS SOFTWARE

hat im ersten Halbjahr ihren Umsatz um 17 Prozent auf 53,6 Millionen Euro gesteigert, ein konstantes Nettoergebnis verbucht und die Jahresprognose bestätigt.

FAURECIA

hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr zwar um die Hälfte gesteigert, beim Gewinn jedoch Einbußen erlitten. Die Einnahmen seien auf 11,6 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen mit. Die gekaufte deutsche Tochter Hella ist seit 5 Monaten konsolidiert und trug 35,8 Prozentpunkte zum Wachstum bei, organisch und wechselkursbereinigt lag das Umsatzplus von Faurecia bei 9 Prozent.

ORANGE / MASMOVIL

legen ihre Geschäfte in Spanien zusammen. Sie vereinbarten die Schaffung eines Unternehmens mit Aktiva von 18,6 Milliarden Euro. Die Transaktion basiert auf einem Unternehmenswert von 7,8 Milliarden Euro für Orange Spanien und 10,9 Milliarden Euro für Masmovil, teilte Orange mit. Beide Partner hätten seit März in exklusiven Gesprächen über die Fusion der spanischen Aktivitäten gesprochen.

PHILIPS

ist im zweiten Quartal in den Verlustbereich abgerutscht und hat ihren Wachstumsausblick gesenkt. Belastet wurde das Ergebnis u.a. von den Corona-bedingten Lockdowns in China, Inflationsdruck und dem Krieg in der Ukraine.

TELEFONICA

verkauft einen Anteil von 45 Prozent an dem Glasfaseranbieter Bluevia Fibra für 1,02 Milliarden Euro an ein Konsortium aus Vauban Infrastructure Partners und Credit Agricole SA. Die Transaktion bewertet Bluevia mit 2,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen, an dem Telefonica über seine Tochtergesellschaften einen Anteil von 55 Prozent behalten wird, wird ein Glasfasernetz bis zur Haustür verlegen und vermarkten, vor allem im ländlichen Spanien.

VODAFONE

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 den Umsatz etwas gesteigert und sieht sich auf einem guten Weg, den Ausblick für das Geschäftsjahr zu erfüllen. Die Performance im ersten Quartal habe nach anhaltendem Wachstum in Europa und Afrika den Erwartungen entsprochen, so Vodafone.

BOEING

Die Beschäftigten von Boeing in drei Werken im Raum St. Louis haben sich gegen ein Tarifangebot des Luft- und Raumfahrtkonzerns gestellt und wollen am 1. August in den Streik treten. Die rund 2.500 Beschäftigten werden von der International Association of Machinists and Aerospace Workers District 837 vertreten. "Wir können keinen Vertrag akzeptieren, der nicht fair und gerecht ist, da dieses Unternehmen weiterhin jedes Jahr Milliarden von Dollar auf dem Rücken unserer hart arbeitenden Mitglieder verdient", erklärte die Gewerkschaft.

TESLA

hat für die ersten sechs Monaten des Jahres eine Wertminderung des Buchwerts seiner Bitcoin-Bestände in Höhe von 170 Millionen US-Dollar verbucht, sowie Gewinne von 64 Millionen Dollar aus bestimmten Verkäufen seiner Bitcoin-Bestände.

