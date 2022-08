erneuert ihre Flotte mit dem A330neo von Airbus. Die Muttergesellschaft Malaysia Aviation Group (MAG) hat den Erwerb von 20 Flugzeugen des Typs A330-900 vereinbart, von denen zehn direkt vom Hersteller gekauft und weitere zehn von der Flugzeugleasinggesellschaft Avolon in Dublin geleast werden sollen, wie Airbus mitteilte. Die Maschinen werden mit Triebwerken von Rolls-Royce ausgestattet.

RIO TINTO

stößt mit seinen Plänen zur vollständigen Übernahme eines Bergbauprojektes in der Mongolei auf Widerstand. Die Holdingsgesellschaft des Kupfer-Gold-Projektes, Turquoise Hill Resources Ltd, teilte mit, die Offerte des Mehrheitsaktionärs Rio Tinto sei nicht im besten Interesse des Unternehmens oder seiner Minderheitsaktionäre. Zu diesem Schluss sei ein Sonderausschuss aus unabhängigen Direktoren gekommen. Turquoise Hill befindet sich zu 51 Prozent im Besitz von Rio Tinto und hält eine Beteiligung von 66 Prozent an der Kupfer-Gold-Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2022 07:18 ET (11:18 GMT)