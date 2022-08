Der Londoner Flughafen Heathrow will wegen Arbeitskräftemangels die Zahl der dort täglich startenden Passagiere bis in den Herbst hinein begrenzen. Der Flughafenbetreiber hatte im Juli eine Obergrenze von 100.000 Menschen eingeführt, die pro Tag in Heathrow abheben dürfen. Diese Regelung sollte zunächst bis Ende September gelten - wird nun aber bis Ende Oktober verlängert, wie das Unternehmen mitteilte.

Philips bestellt Roy Jakobs zum CEO ab Mitte Oktober

Der niederländische Medizintechnikkonzern Royal Philips hat Roy Jakobs mit Wirkung zum 15. Oktober zum CEO bestellt. Der derzeitige CEO Frans van Houten, der seine dritte Amtszeit vollendet, werde als Berater des Unternehmens fungieren und den Übergang bis zum 30. April kommenden Jahres unterstützen.

Home Depot übertrifft im 2Q die Erwartungen und bestätigt Ausblick

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 0,4 Prozent. In den drei Monaten per Ende Juli stieg der Nettogewinn auf 5,17 Milliarden US-Dollar bzw. 5,05 Dollar je Aktie gegenüber 4,81 Milliarden bzw. 4,53 Dollar je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Home Depot Inc mitteilte. Analysten hatten laut Factset ein Ergebnis von 4,95 Dollar je Aktie erwartet.

August 16, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)