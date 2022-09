+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AIRBUS

hat einen Großauftrag von Wizz Air an Land gezogen. Wie die Billigfluggesellschaft mitteilte, hat sie eine Option zum Kauf von 75 Airbus A321neo gezogen. Die Vereinbarung hatten die Unternehmen im November vergangenen Jahres unterzeichnet. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

COVESTRO

treibt die Umstellung auf alternative Rohstoffe voran. Wie der Chemiekonzern mitteilte, hat er eine Partnerschaft mit SOL Kohlensäure geschlossen. SOL liefert ab sofort das verflüssigte Gas an die Covestro-Standorte in Nordrhein-Westfalen, wo es zur Herstellung von Kunststoffen, wie beispielsweise MDI (Methylen-Diphenyldiisocyanat) und Polycarbonat, eingesetzt wird.

HENKEL

stärkt mit einer Akquisition in den USA seine Klebstoffsparte Adhesive Technologies. Wie der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern mitteilte, hat er vom US-Unternehmen Nanoramic Laboratories dessen Geschäft mit Materialien für das Wärmemanagement erworben, das unter der Marke Thermexit vermarktet wird. Damit will Henkel die Position von Adhesive Technologies in den wachsenden Märkten für Thermal-Interface Materialien (TIM) durch den Ausbau des Portfolios in Hochleistungssegmenten stärken.

AUDI

hat wieder einen Aufsichtsratsvorsitzenden: Manfred Döss, viele Jahre Leiter Recht und Generalbevollmächtigter der Porsche Holding sowie der Volkswagen AG, übernimmt per sofort die Spitze des Kontrollgremiums, wie der Premiumautohersteller mitteilte. Döss sei einstimmig in das Amt gewählt worden. Er übernimmt den Posten vom früheren VW-Chef Herbert Diess, der sein Mandat bereits Ende August niedergelegt hat.

COMPLEO CHARGING SOLUTIONS

hat den Umsatz im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und liegt beim operativen Ergebnis weiter im Plan. Wie der Ladetechnikspezialist mitteilte, lagen die Verkaufszahlen für Wallboxen allerdings hinter den zu Jahresbeginn ausgegebenen Zielen, unter anderem wegen des Auslaufens eines Förderprogramms. Das Unternehmen senkte dementsprechend die Umsatzprognose für das laufende Jahr.

DEUTSCHE LUFTHANSA

bringt einem Zeitungsbericht zufolge den geplanten Verkauf von Teilen der Lufthansa Technik auf den Weg. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise mitteilte, will der Konzern Anfang Dezember in einer ersten Runde mit Investoren über den Teilverkauf sprechen. Der Vorstand strebe eine Bewertung zwischen 6 und 8 Milliarden Euro einschließlich Schulden an. In Bieterkreisen werde eine Bewertung von 6 Milliarden und mehr für realistisch gehalten - je nach aktueller Geschäftsentwicklung.

KNORR-BREMSE

hat seine erste nachhaltigkeits-gekoppelte Anleihe (Sustainability-Linked Bond) am europäischen Fremdkapitalmarkt platziert. Wie der Bremshersteller mitteilte, wurde die Anleihe mit einem Volumen von 700 Millionen Euro am Mittwoch am europäischen Fremdkapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Der jährliche Kupon beträgt 3,25 Prozent.

MANZ, GROB-WERKE UND DÜRR

wollen im Bereich Batterien künftig zusammenarbeiten. Wie sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten, haben sie eine strategische Kooperation zur gemeinsamen Akquise und Bearbeitung von Projekten zur Ausrüstung kompletter Batteriefabriken geschlossen. Sie wollen das "immense Wachstumspotenzial" im Geschäft mit Produktionstechnik für Lithium-Ionen-Batterien nutzen.

RHEINMETALL

arbeitet bei der Entwicklung von softwarebasierten Waffensystemen künftig mit Helsing zusammen. Mit dem Anbieter von Software und KI für Verteidigungssysteme habe man eine strategische Partnerschaft zur "Transformation von Landstreitkräften" geschlossen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

VOSSLOH

Die Deutsche Bahn setzt bei der Instandhaltung der Strecken weiterhin auf den Bahntechnikkonzern Vossloh. Wie Vossloh mitteilte, wurde der bestehenden Rahmenvertrag zur präventiven Schieneninstandhaltung mit der DB Netz AG signifikant erweitert. Er umfasst nun ein Volumen von mindestens 12.000 Kilometer im kommenden Jahr.

EDF

Die geringere Stromerzeugung aus Atomkraft hat erhebliche Auswirkungen auf die Bilanz des Energieversorgers Electricite de France (EDF). Wie der Konzern mitteilte, erwartet er nun eine Belastung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 29 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Bisher war EDF von 16 Milliarden ausgegangen.

H&M

Dank eines guten Starts der Herbstkollektion hat die Modekette Hennes & Mauritz (H&M) ihren Umsatz im dritten Geschäftsquartal nach einem schwachen Auftakt in die Berichtsperiode gesteigert. Wie der schwedische Konzern mitteilte, legte der Umsatz in den drei Monaten bis Ende August auf 57,45 Milliarden Kronen - umgerechnet 5,4 Milliarden Euro - von 55,6 Milliarden Kronen zu. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 58,37 Milliarden gerechnet.

NOVARTIS

Die Schweizer Behörden haben Räumlichkeiten des Pharmakonzern Novartis am Hauptsitz in Basel durchsucht. Wie das Unternehmen mitteilte, war die Razzia Teil einer Untersuchung wegen einer möglicherweise unzulässigen Nutzung eines Patents.

OMV

kommt mit den Reparaturarbeiten in seiner Raffinerie Schwechat voran. Wie das österreichische Unternehmen mitteilte, will es die Raffinerie in der ersten Oktoberhälfte hochfahren und von da an die Märkte zunehmend aus der Produktion der Anlage versorgen. Das alternative Versorgungssystem soll trotzdem als zusätzliche Bezugsquelle so lange wie nötig aufrechterhalten werden.

SHELL

bekommt einen neuen Chef aus dem eigenen Hause. Wie das Unternehmen mitteilte, wird CEO Ben van Beurden zum Jahresende zurücktreten. Als Nachfolger wurde Wael Sawan bestellt, der am 1. Januar 2023 seine Tätigkeit aufnehmen und auch in den Verwaltungsrat des Konzerns eintreten wird.

DISNEY

erwägt nach den Worten von CEO Bob Chapek, alle Streaming-Produkte unter seiner Flaggschiff-App Disney+ zusammenzufassen. Der Dienst könnte überdies enger mit dem Themenpark-Geschäft verknüpft werden, sagte Chapek auf einer Investorenkonferenz von Goldman Sachs.

PAYPAL

hat Gabrielle Rabinovitch zur Interims-CFO ernannt, während CFO Blake Jorgensen aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nimmt.

SAMSUNG ELETRONICS

will im Rahmen einer neuen Umweltstrategie die Kohlenstoff-Emissionen senken, mehr erneuerbare Energien nutzen und 5,03 Milliarden US-Dollar in Nachhaltigkeitsinitiativen investieren. Die boomende Nachfrage stellt die Chip-Hersteller vor zusätzliche Umwelt-Herausforderungen. Wie der südkoreanische Elektronikkonzern am Donnerstag bekannt gab, will er ab 2050 in seinem weltweiten Geschäft keine Kohlenstoffemissionen mehr verursachen. Für die Device eXperience Division, in der das Consumer-Elektronikgeschäft umfasst, gilt das Ziel ab 2030.

