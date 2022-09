Vor der Küste Feuerlands wollen Totalenergies und Wintershall Dea zusammen mit dem argentinischen Partner Pan American Energy ein fünftes Gasfeld in ihrem Konzessionsgebiet Cuenca Marina Austral 1 erschließen. 700 Millionen Dollar sollen dabei in das Projekt Fénix investiert werden, damit der fossile Brennstoff ab Anfang 2025 gefördert werden kann.

NIKOLA MOTOR

Der US-Hersteller von batterieelektrischen Lastwagen sieht sich beim Produktionshochlauf seiner Fahrzeuge auf Kurs. "Wir sind auf einem guten Weg, was die tägliche Produktionsmenge angeht", sagte Präsident und designierter CEO Michael Lohscheller im Interview mit Dow Jones Newswires. In den USA sei der Elektro-Lkw Tre BEV bereits im Markt. "In Hamburg haben wir für Europa die ersten Fahrzeuge ausgeliefert für den sogenannten Demobetrieb.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2022 06:54 ET (10:54 GMT)