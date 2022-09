hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr dank der "anhaltend starken" Entwicklung im Segment Adhesive Technologies weiter angehoben. Die weiteren Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern, ebenso wie die mittel- und langfristigen Ziele. Bei der Verschmelzung der beiden Consumer-Geschäftsbereiche zum neuen, mehr als 10 Milliarden Umsatz schweren Segment Consumer Brands sieht sich der Konsumgüterkonzern über Plan, die Einführung liege "in den meisten Regionen vor dem ursprünglich angekündigten Zeitplan".

HENKEL

will im neuen Segment Consumer Brands, das die zwei globalen Consumer-Kategorien "Laundry & Home Care" und "Hair" umspannt, durch eine einheitliche Plattform für mehrere Kategorien sowohl das Wachstum beschleunigen als auch vor allem die Profitabilität verbessern. Das neue Segment soll zu den mittel- und langfristigen Konzernzielen organisches Wachstum zwischen 3 und 4 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge im mittleren Zehnprozent-Bereich beitragen.

TUI

Der Reisekonzern rechnet für das Winterprogramm mit einer Annährung der Buchungen an das normalisierte Niveau von vor der Pandemie. Die Durchschnittspreise stiegen deutlich an. Für das laufende Gesamtjahr 2021/22, das im September endet, bestätigte Tui seine Gewinnprognose.

ENBW

Der designierte neue EnBW-Vorstandschef Andreas Schell tritt Mitte November sein Amt an. Wie der Energieversorger mitteilte, wird Schell am 15. November die Nachfolge von Frank Mastiaux antreten. Den derzeitigen Vorstandsvorsitz bei der Rolls Royce Power System AG in Friedrichshafen werde Schell zum 14. November 2022 abgeben.

EVOTEC

Der Biotech-Konzern arbeitet für das US-Verteidigungsministerium an einem Wirkstoff gegen die Pest. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat die US-Tochter Just - Evotec Biologics einen Auftrag im Wert von 49,9 Millionen US-Dollar für die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern ("mAb") basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen die Pest erhalten.

NORDEX

Der Windkraftanlagenhersteller hat einen Auftrag aus Deutschland erhalten. Der Konzern liefert für einen Windpark in Brandenburg sieben Turbinen mit einer Gesamtleistung von 31,5 Megawatt. Der Auftrag des "Stammkunden" wpd umfasse darüber hinaus einen Premium Service-Vertrag zur Wartung der Turbinen über 15 Jahre mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre. Finanzielle Details nannte Nordex nicht.

SINGULUS

Die Anleihegläubiger der Singulus Technologies AG haben der Änderung der Anleihebedingungen zugestimmt und das Unternehmen damit vor einer drohenden Insolvenz bewahrt. Unter anderem verzichteten die Anleihegläubiger temporär auf mögliche Kündigungsrechte wegen der bisher unterbliebenen Veröffentlichung der testierten Jahresabschlüsse 2020 sowie 2021 und räumten dem Spezialmaschinenbauer eine größere Flexibilität bei der Finanzierung ein. Der größere Finanzierungsspielraum werde besonders bei großen Solarprojekten benötigt, teilte Singulus mit.

HAMBURGER HAFEN / COSCO

Die Beteiligung der chinesischen Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) am Hamburger Containerterminal Tollerort verzögert sich. Wie CSPL mitteilte, sind bestimmte Vollzugsbedingungen noch nicht erfüllt worden. Man habe sich aber mit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) darauf verständigt, auf die Erfüllung hinzuarbeiten, und deshalb die Frist für den Abschluss der Transaktion bis Jahresende verlängert.

INTESA SANPAOLO

Die italienische Bank ist wegen ihres Hypothekengeschäfts ins Visier der Behörden geraten. Die Kartellbehörde AGCM hat eine Untersuchung gestartet wegen Vorwürfen unfairer Geschäftspraktiken im Vertrieb von Hypotheken. Die Bank habe Kunden keine adäquaten Informationen für festverzinsliche und variabel verzinste Hypothekenprodukte vorgelegt, teilte die Behörde mit.

APPLE

Apps in Apples App-Store und In-App-Käufe werden für Nutzer in Europa und mehreren anderen Ländern teurer. Wie der Konzern mitteilte, werden die Preiserhöhungen im Oktober kommen. Sie gelten für alle Euro-Länder sowie für Polen, Schweden, Chile, Ägypten Japan, Malaysia, Pakistan, Südkorea und Vietnam.

HALEON

Das von dem Pharmakonzern GSK abgespaltene Consumer-Health-Unternehmen hat im ersten Halbjahr von einer starken Produktnachfrage und höheren Preisen profitiert. Das Unternehmen, das Marken wie Voltaren, Sensodyne und Fenistil sein Eigen nennt, steigerte Umsatz und Gewinn deutlich und bestätigte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

SPACEX

Milliardär Elon Musk will seinen Satelliten-Internetdienst SpaceX auch für Menschen im Iran anbieten. Dafür werde der Dienstleister Starlink bei der US-Regierung eine Ausnahme von den internationalen Sanktionen gegen das Land beantragen, erklärte Musk im Kurzbotschaftendienst Twitter auf eine entsprechende Frage eines Journalisten.

TENCENT

Zur Finanzierung von Aktienrückkäufen und der Konzentration auf seine Wachstumsstrategie will der chinesische Internetkonzern möglicherweise Tafelsilber verkaufen. Die Tencent Holding prüfe den Verkauf von Teilen ihres großen Investment-Portfolios, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Potenziell verkauft werden könnten unter anderem Beteiligungen an dem Online-Immobilienmakler KE Holdings, dem Essenslieferdienst Meituan und dem Fahrdienstvermittler Didi Global.

