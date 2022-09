Über die geplante Verstaatlichung des kriselnden Energieversorgers ist eine Einigung erzielt worden. Der Bund wird sich mit der Übernahme der Uniper-Anteile vom finnischen Mutterkonzern Fortum und über eine Kapitalerhöhung mit 99 Prozent an dem Versorger beteiligen. Die Bundesregierung, Uniper und Fortum hätten eine entsprechende Änderung des im Juli vereinbarten Stabilisierungspakets für Uniper unterzeichnet.

UNIPER

Der Uniper-Betriebsratschef hat nach der Einigung auf die Verstaatlichung des Energieversorgers eine dauerhafte Unterstützung durch den Bund gefordert. "Deutschland braucht Uniper und Uniper braucht Deutschland", sagte der Konzernbetriebsratsvorsitzende Harald Seegatz. "Der Bund muss seine Beteiligung bei Uniper als langfristiges Engagement sehen", sagte Seegatz.

EON

hat den Vertrag von CEO Leonhard Birnbaum um fünf Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Der Aufsichtsrat der Eon SE habe auf seiner Sitzung am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss gefasst. Birnbaum gehört dem Führungsgremium des Konzerns den Angaben zufolge seit 2013 an und ist seit April 2021 Vorstandsvorsitzender.

DEUTSCHE BAHN

hat das bisher größte Modernisierungsprogramm für ihre Fahrzeugflotte gestartet. Bis zum Jahr 2030 sollen mehr als 19 Milliarden Euro in neue Lokomotiven und Züge investiert werden.

ASTRTAZENECA

Patienten mit schwerem Asthma können in Europa künftig auch mit dem Medikament Tezspire von Astrazeneca behandelt werden. Eine entsprechende Zulassung bekam der britisch-schwedische Pharmakonzern jetzt von der Europäischen Union.

NOVARTIS

Der Pharmakonzern ist mit der Berufung im Rechtsstreit um die Exklusivität seines Multiple-Sklerose-Blockbuster-Medikaments Gilenya gescheitert, will aber eine höhere Instanz anrufen. Der US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), der Novartis' Patent auf Gilenya für ungültig erklärt hatte, lehnte eine erneute Anhörung ab. Novartis warnte vor Umsatzeinbußen, sollten in den USA Generika auf den Markt kommen. Seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat ein Übernahmeangebot für die restlichen Aveva-Anteile vorgelegt, die der französische Konzern noch nicht hält. Die Offerte von 3.100 Pence je Aktie in bar bewertet den auf Maschinenbau und industrielle Software spezialisierten britischen Konzern auf verwässerter Basis mit 9,48 Milliarden britischen Pfund. Der Unternehmenswert (Enterprise Value) wurde mit 10,154 Milliarden Pfund angegeben.

VODAFONE

Der französische Telekominvestor und Milliardär Xavier Niel steigt bei Vodafone ein. Atlas Investissement erwarb für rund 753 Millionen Pfund 2,5 Prozent der Anteile des britischen Telekomriesen, teilte das Investmentvehikel mit. Die Vodafone-Aktie kletterte im frühen Handel um 1,9 Prozent auf 108,4 Pence. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich damit auf 30,12 Milliarden Pfund.

SHELL

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat den Ölkonzern mit dem Negativ-Preis "Goldener Geier" für die "dreisteste Umweltlüge" ausgezeichnet. Shell Deutschland hatte an der Tankstelle mit einem "CO2-Ausgleich" von 1,1 Cent pro Liter geworben - die DUH und eine Mehrheit der Teilnehmenden an einer Online-Abstimmung sahen darin "Greenwashing auf Kosten von Klima, Umwelt und der Verbraucherinnen und Verbraucher".

AMAZON

erweitert die Kapazität seines Portfolios an erneuerbaren Energien um 2,7 Gigawatt in 71 neuen Projekten weltweit. Zu den Projekten zählen ein Solarpark in Brasilien, Amazons erstes Projekt in dem Bereich in Südamerika, sowie die ersten Solarparks des Konzerns in Indien und Polen.

