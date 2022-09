+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AIRBUS

Das Airbus-Management hat auf dem Kapitalmarkttag unter anderem die Lieferziele bestätigt, trotz der aktuellen Engpässe bei Komponenten. Vorstandschef Guillaume Faury bekräftigte das Hauptziel des Konzerns, bis 2025 monatlich 75 Schmalrumpfflugzeuge zu produzieren, während es in diesem Jahr etwa 50 sein sollen. Die Airbus-Führung stellte ferner das Ziel heraus, die Aktionärsrendite zu erhöhen.

CECONOMY

bekommt voraussichtlich Anfang Februar einen neuen CFO. CFO Florian Wieser verlasse das Unternehmen zum 31. Dezember. Zum Nachfolger hat der Aufsichtsrat Kai-Ulrich Deissner bestimmt. Deissner, 53, derzeit CFO des Segments Technology & Innovation der Deutschen Telekom AG, werde sein Amt voraussichtlich am 1. Februar antreten. Er soll in Personalunion gleichzeitig die Funktion des CFO bei der Media-Saturn-Holding GmbH übernehmen.

VARTA

Der Batteriehersteller kann auch seine bereits gesenkte Prognose für dieses Jahr nicht halten. Grund sind die weiter gestiegenen Kosten für Energie und der Rohstoffpreise bei limitierter bzw. verzögerter Weitergabemöglichkeit an die Kunden, wie das Unternehmen mitteilte. Zusätzlich verzögerten sich die Lieferfreigabe bzw. Abrufe für zwei große Aufträge mit Autoherstellern. Somit werde die zuletzt Ende Juli angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2022 und die Prognose für das dritte Quartal 2022 zurückgezogen. Die Varta AG wolle eine neue Prognose für 2022 abgeben, sobald dies möglich sei.

UNZER

Der Zahlungsdienstleister holt sich Unterstützung vom ehemaligen Commerzbank-Chef Martin Blessing . Der Manager werde Vorsitzender des neu eingerichteten Beirats, wie die ​Unzer GmbH mitteilte, die sich mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors KKR befindet. Neben Blessing gehören dem neuen Beirat der frühere Europachef von Paypal, Rupert Keeley, die Corporate-Governance-Expertin Annika Poutiainen und Vertreter von KKR an.

EASYJET

erwartet in seinem Feriengeschäft im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 einen Vorsteuergewinn von über 35 Millionen Pfund. Der Billigflieger, der die Marke Easyjet Holidays im November 2019 auf den Markt gebracht hat, rechnet mittelfristig mit einem Gewinn von über 100 Millionen Pfund in dem Geschäft. Im Geschäftsjahr 2022/23 wird ein Kundenwachstum von 30 Prozent angestrebt.

CREDIT SUISSE

will sich einem Agenturbericht zufolge frisches Kapital besorgen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, führt die Schweizer Bank Gespräche mit Großaktionären über die Bedingungen einer möglichen Kapitalerhöhung. Diskutiert werden laut Reuters-Bericht auch verschiedene Szenarien für die Schrumpfung der Investmentbank, darunter ein weitgehender Rückzug aus dem Investmentbanking-Geschäft in den USA.

ZUR ROSE

Nach der kürzlichen Kapitalbeschaffung bringt die Online-Apotheke den angekündigten Rückkauf ihrer im nächsten Juli fälligen ausstehenden Anleihe mit einem Volumen von 115 Millionen Schweizer Franken auf den Weg. Inhaber können ihre Papiere bis zum 6. Oktober zurückgeben und erhalten dann den Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum Abwicklungsdatum am 17. Oktober ausgezahlt. Zur Rose beziffert den aufgelaufenen Zins mit 0,61 Prozent.

ESSILORLUXOTTICA

will bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien von insgesamt 439 Millionen ausstehenden Papieren zurückkaufen. Das Programm laufe ab sofort bis zum 31. März 2023.

BURBERRY

Die britische Luxusmarke verliert ihre Finanzchefin zum 1. April. Julie Brown, Chief Operating und Financial Officer, habe sich entschieden, zu dem Zeitpunkt ihren Posten aufzugeben. Die Suche nach einem Nachfolger sei im Gange.

ALIBABA

will 1 Milliarde US-Dollar in seine Cloud-Computing-Sparte investieren. Damit will der chinesische Tech-Gigant seinen wachstumsstarken Geschäftsbereich ausbauen, der angesichts der Verlangsamung in Alibabas Kerngeschäft E-Commerce an Bedeutung gewonnen hat. Die Investition soll sich über drei Jahre erstrecken und Anreize für die Kunden schaffen, ihre digitale Infrastruktur aufzurüsten.

SOFTBANK/SAMSUNG

Der japanische Technologiekonzern Softbank lotet für seine britische Chipdesign-Tochter Arm Ltd eine Kooperation mit Samsung aus. Softbank-Chef Masayoshi Son kündigte an, im Oktober nach Südkorea zu reisen, um sich dort mit dem De-facto-Chef von Samsung, Lee Jae-yong, wegen einer strategischen Allianz der beiden Chipgiganten zu treffen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2022 07:15 ET (11:15 GMT)