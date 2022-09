Indizes in diesem Artikel MDAX 21.739,0

will zusammen mit dem südkoreanischen Ingenieursdienstleister GS Engineering and Construction modulare Systeme zur CO2-Abscheidung entwickeln. Firmen aller Branchen sollen so preisgünstige individuelle Lösungen für die Nutzung oder Speicherung der bei ihnen anfallenden schädlichen Treibhausgase angeboten werden, die sich binnen kurzer Zeit umsetzen lassen, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung hervorgeht.

DEUTSCHE BÖRSE

und die Santiago Exchange in Chile kooperieren künftig im Bereich Marktdaten. Eine entsprechende Vereinbarung wurde abgeschlossen, wie der Eschborner Konzern mitteilte.

MTU

Die Leitung des operativen Geschäfts beim Triebwerkshersteller MTU Aero Engines übernimmt ab Februar 2023 eine Frau. Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns betraute die 49-jährige Silke Maurer für drei Jahre mit dem Vorstandsressort OEM Operations, wie das Unternehmen in München mitteilte. Die promovierte Ingenieurin war zuvor in gleicher Position beim Autozulieferer Webasto und davor bei der Bosch-Hausgerätetochter BSH tätig.

HELABA

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sieht sich für eine Rezession und Inflation gut gerüstet. "Die Helaba ist auf Basis ihres gut diversifizierten Geschäftsmodells und der Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Agenda gut aufgestellt, um in diesen stürmischen Zeiten gut zu bestehen", sagte Vorstandschef Thomas Groß bei einer Veranstaltung in Frankfurt am Dienstagabend. Er bestätigte das Gewinnziel für 2022 von über 500 Millionen Euro vor Steuern nach 569 Millionen im Vorjahr.

STRÖER

hat sein erstes Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Der im MDAX notierte Konzern kündigte an, vom 3. Oktober 2022 bis spätestens 30. April 2023 für insgesamt bis zu 50 Millionen Euro eigene Aktien über den XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.

AHOLD DELHAIZE

Der niederländische Lebensmittel-Handelskonzern Ahold Delhaize will seinen CEO für eine weitere Amtszeit an sich binden. Der Aufsichtsrat werde der Jahreshauptversammlung am 12. April 2023 die erneute Bestellung von Frans Muller vorschlagen, teilte die Royal Ahold Delhaize NV mit.

SANTANDER

will eigene Aktien für rund 979 Millionen Euro zurückkaufen. Wie die spanische Bank am Dienstagabend weiter mitteilte, will sie eine Zwischendividende in Höhe von 5,83 Cent je Aktie ausschütten.

APPLE

hat laut einem Agenturbericht Pläne verworfen, die Produktion seines neuesten iPhone-Modells in diesem Jahr zu erhöhen. Der erwartete Anstieg der Nachfrage sei ausgeblieben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. In diesem Jahr sollen demnach, wie zuvor berichtet, etwa 90 Millionen iPhone 14-Geräte gebaut werden.

SAUDISCHER STAATSFONDS

Saudi-Arabien hat einen ersten Einblick in die Wertentwicklung seines geschlossenen 600 Milliarden US-Dollar schweren Staatsfonds gewährt und strebt die Emission der ersten Green-Bonds an. Zudem legte der Public Investment Funds (PIF) offen, vor dem Krieg in der Ukraine mit 2 Milliarden Dollar in russische Vermögenswerte investiert gewesen zu sein. Ansonsten soll sich die Rendite des PIF im Einklang mit dem Gesamtmarkt entwickelt haben.

