erwirbt drei europäische Papierfabriken von Sappi Limited, einem Hersteller von beschichteten Papieren, Verpackungspapieren und Spezialpapieren mit Sitz in Südafrika. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die drei Standorte in Finnland, Deutschland und den Niederlanden werden im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Gesamtumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro erzielen, wie die Aurelius Group mitteilte.

HELLA

hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2022/23 dank der hohen Nachfrage nach Licht- und Elektronikprodukten seinen Umsatz erhöht. Ungeachtet der steigenden Kostenbelastungen insbesondere für Material, Energie und Logistik sowie hohen Investitionen konnte Hella das bereinigte operative Ergebnis auf Vorjahresniveau halten. Den Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr hat die Gesellschaft bekräftigt.

HORNBACH

hat im zweiten Geschäftsquartal 2022/23 zwar mehr umgesetzt, aber wegen des Inflations- und Kostendrucks weniger verdient. Zudem drückten gestiegene Geschäfts- und Personalkosten. Den Mitte Juni gesenkten Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 bestätigte das SDAX-Unternehmen.

HYPOVEREINSBANK

bekommt im März 2023 mit Marion Höllinger einen neuen CEO. Sie folge damit auf Michael Diederich, der Ende Februar zurücktrete, um ein neues Amt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand des FC Bayern München zu übernehmen, teilte das Tochterunternehmen der italienischen Unicredit mit.

M.M. WARBURG

muss auf Anordnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) immer noch mehr Eigenkapital vorhalten als gesetzlich vorgeschrieben - allerdings weniger als bislang. Die Bafin hatte das Institut Ende vergangenen Jahres angewiesen, zusätzliche Eigenmittel vorzuhalten, weil es gegen die Anforderungen an die Einhaltung der Großkreditobergrenze und gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verstoßen hatte. Vor einem Monat hob die Finanzaufsicht diese Anordnung auf und erließ eine neue, wie sie nun mitteilte.

MORPHOSYS

stellt am Donnerstag auf der Jahrestagung der Society of Hematologic Oncology (SOHO) neue Langzeitdaten aus einer Studie mit dem Krebsmedikament Monjuvi vor. Die laufende L-MIND-Studie untersucht die langfristige Wirksamkeit von Monjuvi plus Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Monjuvi. Die Studiendaten belegen die langfristige Wirksamkeit des Medikamentes bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, einer Krebserkrankung des lymphatischen Systems, die seit mindestens zwei Jahren behandelt werden.

CREDIT SUISSE

hat Jin Wang zur Chefin des chinesischen Wertpapier-Joint-Ventures ernannt. Wie die Schweizer Bank mitteilte, erfolgt die Bestellung im Rahmen einer größeren Umstrukturierung, mit der die Bank ihre Präsenz im chineischen Markt stärken will. Wang leitet seit Juni 2020 das Wealth-Management-Geschäft der Bank. Zuvor war sie bei der China Merchants Bank tätig. Ihr Vorgänger, Tim Tu, schied 2022 nach weniger als zwei Jahren aus. Er war einer von mehreren hochrangigen Managern, die 2022 das chinesische Geschäft verließen.

H&M

hat im dritten Geschäftsquartal deutlich weniger verdient. Wie die schwedische Modehandelskette mitteilte, belasteten im Quartal Einmalkosten im Zusammenhang mit der Einstellung des Russlandgeschäfts. Das Unternehmen will nun ein Kostensenkungs- und Effizienzprogramm starten.

AGL

der größte CO2-Emittent Australiens, will deutlich früher aus der klimaschädlichen Kohle aussteigen als bislang geplant. Der Betrieb seines letzten Kohlekraftwerks Loy Yang A im Bundesstaat Victoria werde bis Mitte 2035 eingestellt und damit ein Jahrzehnt früher als ursprünglich geplant, teilte AGL am Donnerstag mit. Die geplante Schließung sei "eine der bedeutendsten Dekarbonisierungsinitiativen in Australien", erklärte AGL-Vorstand Patricia McKenzie.

ZHEJIANG/ONEWO

Der chinesische Elektroauto -Hersteller Zhejiang Leapmotor Technology und der Immobilienverwalter Onewo sind am Donnerstag bei ihren Marktdebüts in Hongkong unter die Räder gekommen. Für die wachsende Zahl von Unternehmen, die sich auf einen Börsengang in der asiatischen Finanzmetropole vorbereiten, verheißt das nichts Gutes.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2022 07:06 ET (11:06 GMT)