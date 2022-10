Aufwärts geht es zum Wochenbeginn mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Allerdings holen sie damit zumeist nur den deutlichen Rückgang vom Freitag auf, die Montagsnotierungen bewegen sich nun wieder auf dem Durchschnittsniveau der Vorwoche. Die CDS-Notierungen für Großbritanniens Staatsanleihen notieren mit 47 Basispunkten unverändert zum Freitag. Weder die geänderten Steuerpläne der Regierung noch der gesenkte Ausblick durch die Ratingagentur S&P ändern daran etwas. Die Risikoprämien für Credit Suisse verharren bei 250 Basispunkteen und damit dem Jahreshoch vom Freitag.

Befesa kauft den verbleibenden 93-prozentigen Anteil am Zinkraffinierungsgeschäft der früheren AZR-Eigentümern zu einem günstigeren Preis. Im Rahmen der Übernahme von American Zinc Recycling (AZR), die im August 2021 abgeschlossen wurde, hatte Befesa bereits 7 Prozent am Zinkraffinierungsgeschäft erworben. Darüber hinaus hatte sich Befesa nach eigenen Angaben eine Option für den Erwerb der verbleibenden 93 Prozent der Anteile für einen Kaufpreis von 135 Millionen Dollar gesichert, sofern bestimmte Meilensteine erreicht würden.

Der Schweizer Technologiekonzern hat die Abspaltung der Turboladersparte Accelleron abgeschlossen. Die Aktien von Accelleron Industries AG seien unter dem Tickersymbol "ACLN" nun zum Handel an der SIX Swiss Exchange in Zürich zugelassen, teilte ABB mit. Der erste Handelstag ist am Montag, 3. Oktober. Die ABB-Aktionäre hatten auf der am 7. September 2022 abgehaltenen Hauptversammlung die Genehmigung zur Abspaltung erteilt.

das Spin-off von ABB, war am Montag bei ihrem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange rund 1,73 Milliarden Franken wert. Die Accelleron-Aktien begannen den Handel bei 18 Franken, während die ABB-Aktien im Eröffnungsgeschäft um 3,5 Prozent fielen. Accelleron ist ein Anbieter von Turboladertechnologien und Optimierungslösungen für Motoren von 500 kW bis zu über 80 MW.

Die Führung der Credit Suisse hat Kreisen zufolge in einem Memo an ihre Mitarbeiter und in einer Reihe von Telefonaten mit Investoren am Wochenende versucht, die Befürchtungen über die Kapitalstärke der Bank zu zerstreuen. Die Credit-Suisse-Aktie ist in den vergangenen Wochen um 21 Prozent gefallen, und die Spreads auf ihre Credit-Default-Swaps sind am Freitag auf ein Jahreshoch gestiegen.

Der Pharmakonzern hat einen neuen Chef für seine Diagnostiksparte ernannt. Matt Sause, derzeit Leiter der Region Nordamerika von Roche Diagnostics, soll ab dem 1. Januar 2023 CEO von Roche Diagnostics und Mitglied der Konzernleitung werden, teilte Roche mit. Sause folge Thomas Schinecker, der Mitte März 2023 Roche-Chef wird.

Die Ratingagentur S&P geht davon aus, dass Hurrikan Ian zu versicherten Schäden von 30 bis 40 Milliarden US-Dollar führen wird. In einem Artikel schreiben die Analysten, dass die US-Schaden- und Unfallversicherer jedoch gut positioniert seien, um die Schäden aufzufangen. Zudem sollten die Kosten für die globalen Rückversicherer innerhalb der jährlichen Katastrophenbudgets liegen. "Wir gehen davon aus, dass die Ratings durch den Hurrikan weitgehend unbeeinflusst bleiben sollten", sagte John Iten, Kreditanalyst bei S&P Global Ratings.

