hat von deutschen Premium-Automobilherstellern Aufträge in Milliardenhöhe für Module für die Fahrzeugfront erhalten. Ab Mitte 2025 statte Hella laut Mitteilung acht verschiedene Elektrofahrzeuge mit großflächigen sogenannten Front Phygital Shields (FPS) aus. Das gesamte Auftragsvolumen für das Unternehmen, das mittlerweile zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehört, liege bei über 1 Milliarde Euro.

KNAUS TABBERT

hat eine Nachfolgerin für den scheidenden Finanzvorstand Marc Hundsdorf gefunden. Carolin Schürmann, zuletzt Vice President Production Controlling bei der BMW AG, wird ab Dezember 2022 neue Finanzvorständin. Schürmann werde künftig die Ressorts Finanzen, Controlling, IT und Investor Relations verantworten. Knaus Tabbert hatte im Mai den Weggang von Hundsdorf angekündigt.

NORDEX

hat Aufträge über 100 Megawatt (MW) vom finnischen Windkraftbetreiber Exilion Tuuli Ky erhalten. 17 Anlagen des Typs N163/5.X sollen für die Windparks Isokangas und Palokangas geliefert werden. Beide Aufträge beinhalteten auch den Service über eine Laufzeit von 30 Jahren. Lieferung und Errichtungsbeginn der Windenergieanlagen seien für das Frühjahr 2024 vorgesehen.

VITESCO

hat mehrere Aufträge für Batteriemanagement-Systeme (BMS) mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden Euro erhalten. Damit werde die Grundlage für weiteres profitables Wachstum im E-Mobilitätsgeschäft gelegt. Kunden seien "führende Volumen- und Premiumhersteller" sowie Start-ups in allen relevanten Märkten.

DE BEERS

Die Anglo-American-Tochter De Beers hat auch im achten Verkaufszyklus rückläufige Rohdiamantenverkäufe verzeichnet. Der Rückgang betrug 22 Prozent verglichen mit dem siebten Verkaufszyklus. Der Rückgang war laut Unternehmen im Rahmen der Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein leichter Anstieg.

BYD

Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat im September ein überraschend kräftiges Absatzplus erzielt. Die BYD Co verdoppelte laut Mitteilung die Verkäufe im vergangenen Monat. Beobachter hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Die BYD-Aktie verteuert sich daraufhin an der Börse in Hongkong um über 9 Prozent.

SAS

hat sich mit 10 Leasinggebern, die für 36 SAS-Flugzeuge stehen, auf eine Änderung der Leasingverträge als Teil ihres Kostensparplans geeinigt. Die skandinavische Fluggesellschaft hatte im Juli in den USA einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 gestellt, um eine umfassende finanzielle Umstrukturierung zur Kostensenkung und Kapitalbeschaffung unter der Aufsicht eines US-Gerichts durchzusetzen.

SHOP APOTHEKE EUROPE

hat im dritten Quartal eine starke Nachfrage nach nicht verschreibungspflichtigen Produkten verzeichnet und ihre Kundenbasis erhöht. Das Unternehmen verbesserte seine Profitabilität gegenüber dem Vorquartal und rechnet für den Berichtszeitraum mit einem positiven bereinigten EBITDA auf Konzernebene. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Online-Apotheke.

STMICRO

Die Europäische Kommission hat eine Tranche der italienischen Nach-Corona-Hilfsgelder, die STMicroelectronics beim Bau eines Halbleiterwerks in Italien mit 292,5 Millionen Euro unterstützen, durchgewinkt.

