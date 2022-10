erwartet, dass die Erträge des integrierten Gashandels gegenüber dem Vorquartal sinken werden, die Vertriebsgewinne jedoch steigen. Der Ölkonzern schätzt die Produktion für das dritte Quartal im Bereich Integrated Gas auf 890.000 bis 940.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Das Unternehmen rechnet in dem Bereich für das dritte Quartal mit einer Abschreibung vor Steuern zwischen 1,3 und 1,7 Milliarden US-Dollar.

DIAGEO

hat einen guten Start in das Geschäftsjahr 2022/23 erwischt und sieht sich gut positioniert, um seine mittelfristigen Prognosen zu erfüllen. Der Spirituosenhersteller sieht sich in einer guten Position, um seine Prognose eines organischen Nettoumsatzwachstums von 5 bis 7 Prozent und eines organischen Betriebsgewinnwachstums von 6 bis 9 Prozent in den Geschäftsjahren 2022/23 bis 2024/25 zu erreichen.

IMPERIAL BRANDS

legt ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde Pfund Sterling auf, umgerechnet 1,14 Milliarden Euro. Der FTSE-100-Tabakkonzern, zu dessen Marken Davidoff, Gauloises und JPS gehören, erklärte, dass einschließlich Dividenden und Aktienrückkäufe im Geschäftsjahr 2023 ein Gesamtkapitalrückfluss von mehr als 2,3 Milliarden Pfund erwartet wird, was etwa 13 Prozent seiner derzeitigen Marktkapitalisierung entspricht.

IBM

will in den nächsten zehn Jahren 20 Milliarden US-Dollar in der Region Hudson Valley in New York investieren. Dabei sollen Innovationen unter anderem in den Bereichen Halbleiter, künstliche Intelligenz und Quantencomputer vorangetrieben werden.

