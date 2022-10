Indizes in diesem Artikel SDAX 10.954,9

1,8% Charts

News

Analysen TecDAX 2.825,2

2,2% Charts

News

Analysen

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

SAP

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Beteiligung der Gewerkschaften bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats des Softwareriesen SAP gestärkt. Durch die Umwandlung von einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht in eine "Europäische Gesellschaft" (SE) können Unternehmen diese Beteiligung nicht schwächen, wie der EuGH am Dienstag in Luxemburg entschied. Geklagt hatten Verdi und die IG Metall.

BECHTLE

ernennt zum 1. Januar Oliver Hambrecht zum neuen Bereichsvorstand für die neue Geschäftsregion Südwestdeutschland und Österreich. Hambrecht war bisher Geschäftsführer des Bechtle IT-Systemhauses in Neckarsulm. Seine bisherige Funktion übernimmt Jochen Rummel, bisher Geschäftsbereichsleiter Projekt- und Servicemanagement.

DAIMLER TRUCK

hat eine strategische Partnerschaft für die Entwicklung von Elektromotoren mit Gehring Technologies geschlossen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kompetenzaufbau bei der Prozessentwicklung und Prototypenbau von Nutzfahrzeug-spezifischen E-Motoren. Die Gehring Technologies GmbH + Co KG werde auch Anlagen für das Technikum liefern, welches im Werk Gaggenau, dem Kompetenzzentrum für elektrische Antriebskomponenten bei Daimler Truck, aufgebaut werde.

NAGARRO

wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der im SDAX und TecDAX notierte IT-Dienstleister hat seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben.

SNP

hat im dritten Quartal sieben Großaufträge mit einem Volumen von jeweils mindestens 1,0 Millionen Euro eingeheimst. Die Anzahl der neuen Großaufträge lag damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums und deutlich über dem Niveau des zweiten Quartals mit vier Großaufträgen.

AIRBUS

hat einen weiteren Auftrag von Jet2.com erhalten. Jet2.com hat weitere 35 Maschinen des Typs A320neu bestellt. Damit habe die Airline insgesamt 98 Maschinen bei Airbus geordert.

AMAZON

will mehr als 5 Milliarden Dollar in den Aufbau von Rechenzentren und anderer Infrastruktur in Thailand investieren, um die globale Reichweite seiner Cloud-Dienste zu erweitern.

BOEING

Die US-Bundesaufsichtsbehörden für Flugsicherheit haben Boeing zu einer Überarbeitung der Sicherheitsunterlagen für die 737 Max 7 aufgefordert. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) sieht sich "aufgrund fehlender und unvollständiger Informationen" nicht in der Lage, die eingereichten Unterlagen des Unternehmens in Bezug auf mögliche Reaktionen der Cockpit-Crew in schwerwiegenden Gefahrensituationen zu prüfen.

BT GROUP

Mit der Zusammenführung von BT Sport und Eurosport UK in einem Gemeinschaftsunternehmen zum 1. September gehen BT Group Umsätze für sieben Monate aus seinem Pay-TV-Sendergruppe verloren. Der britische Telekommunikationskonzern bezifferte die verminderten Einnahmen für das aktuelle, bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2022/23 jetzt auf 300 bis 350 Millionen Pfund.

BYD

hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Das Nettoergebnis dürfte sich auf 5,50 Milliarden bis 5,90 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 776 Millionen bis 832 Millionen Euro) mehr als vervierfacht haben, kündigte die BYD Co an. Für die ersten neun Monate sollte der Gewinn zwischen 9,10 Milliarden bis 9,50 Milliarden Yuan liegen nach 2,44 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

JP MORGAN

verliert einen hochrangigen Manager. Carlos Hernandez, Executive Chairman des Investment und Corporate Banking werde zum Ende des ersten Quartals 2023 in den Ruhestand gehen, wie aus einem internen Memo von Konzernchef Jamie Dimon und Daniel Pinto, dem Chef der Corporate- und Investmentbank, hervorgeht. Hernandez, der seit 36 Jahren bei JP Morgan arbeitet, gehört zum inneren Management-Zirkel von CEO und Chairman Dimon.

MICROSOFT

will fast 1.000 Arbeitsplätze in verschiedenen Abteilungen und Regionen abbauen. Axios und Business Insider berichteten am Montagabend über den Jobabbau und erklärten, dieser betreffe auch das Geschäft um die Konsole Xbox und den Webbrowser Edge. Microsoft hat laut seiner Website weltweit etwa 221.000 Mitarbeiter. In einer E-Mail an Marketwatch bestätigte ein Microsoft-Sprecher das Vorhaben.

MOBILEYE

Die Intel-Tochter Mobileye Global will mit ihrem geplanten Börsengang bis zu 820 Millionen US-Dollar einsammeln und eine Bewertung von bis zu 15,93 Milliarden Dollar erreichen. Mobileye will 41,0 Millionen Aktien der Klasse A anbieten, die voraussichtlich in der Spanne von 18 bis 20 Dollar pro Stück gepreist werden.

PERNOD RICARD

baut sein Geschäft mit Premiumprodukten in den USA aus. Der französische Konzern übernimmt die Mehrheit an der Tequila-Marke Codigo 1530, die der Countrymusic-Star George Strait mitgegründet hat. Den Kaufpreis nannte Pernod Ricard nicht.

ROCHE

ist nach neun Monaten auf Kurs. Trotz eines Rückgangs der coronabezogenen Produkte im dritten Quartal hat das Unternehmen im den ersten neun Monaten insgesamt ein leichtes Wachstum erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Roche Holding AG.

SOFTBANK

hat ihre Beteiligung an dem britischen E-Commerce-Unternehmen THG mit einem Verlust von rund 450 Millionen britischen Pfund verkauft. Softbank gab den gesamten Anteil an THG, früher bekannt als The Hut Group, für 31,4 Millionen Pfund an den Mitbegründer und Geschäftsführer Matthew Moulding und die Qatar Investment Authority ab.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 07:38 ET (11:38 GMT)