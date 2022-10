hat Großaufträge globaler Fahrzeughersteller für Cockpit-Displays im Volumen von über 2 Milliarden Euro erhalten. Der Gesamtwert des Auftragseingangs für Displaylösungen mit einem Serienstart nach 2022 liegt damit bei über 7 Milliarden Euro.

MERCEDES-BENZ

hat einen Auftrag für die Belieferung mit Lithium mit dem deutsch-kanadischen Start-up Rock Tech Lithium unterzeichnet. Pro Jahr sollen im Schnitt 10.000 Tonnen Lithium geliefert werden.

NORDEA

hat im dritten Quartal dank mehr Unternehmenskrediten mehr verdient als erwartet. Die in Helsinki ansässige Bank erzielte einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 1,01 Milliarden Euro, verglichen mit 1 Milliarde im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten einen Nettogewinn von 948 Millionen Euro erwartet.

RHEINMETALL

hat von einem "namhaftem englischen Sportwagenhersteller" einen Auftrag für die Serienproduktion von V8-Zylinderkurbelgehäusen erhalten. Die Business Unit Castings entwickle nun gemeinsam mit dem Hersteller neue, hocheffiziente Zylinderkurbelgehäuse für dessen gesamte V8-Modellpalette. Im Vorfeld war bereits die Gusstechnologie für die Prototypen entwickelt und gefertigt worden.

SILTRONIC

erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen von 200 Millionen Euro für die Erforschung und Entwicklung der nächsten Generation von Reinstsilizium-Wafern und Siliziumstäben sowie die Modernisierung der Waferproduktion im sächsischen Freiberg.

ZUR ROSE

kommt voran auf dem Weg zum Ziel, im kommenden Jahr auf EBITDA-Basis ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen und im laufenden Jahr das obere Ende der ausgegebenen Zielspanne zu erreichen. Allerdings ging der Umsatz im dritten Quartal zweistellig zurück, wie die Online-Apotheke mitteilte.

ANGLO AMERICAN UND THYSSEN

haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam neue Wege zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die gemeinsame Forschung zur Beschleunigung der Entwicklung hochwertiger Einsatzstoffe für eine kohlenstoffärmere Stahlherstellung, sowohl im konventionellen Hochofen als auch mittels Direktreduktion.

AKZO NOBEL

zollt dem sich eintrübenden Umfeld Tribut. Der Konzern zog seinen Ausblick für das kommende Jahr zurück. Im dritten Quartal verfehlte Akzo die Gewinnerwartungen der Analysten. Akzo Nobel erwartet wegen des sich eintrübenden Umfelds Verwerfungen in mehreren Endmärkten. Deshalb wurde das Ziel aufgegeben, 2023 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2 Milliarden Euro zu erzielen.

ERICSSON

wurde im dritten Quartal von niedrigeren Lizenzeinnahmen und höheren Kosten belastet. Der Gewinn fiel geringer aus als erwartet. Der schwedische Konzern sieht aber weiterhin ein solides Geschäft im Bereich 5G-Mobilfunk insbesondere in Nordamerika. Der Nettogewinn fiel im Dreimonatszeitraum bis Ende September auf 5,21 Milliarden Kronen (475 Millionen Euro) von 5,75 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 5,7 Milliarden gerechnet.

HERMES

ist trotz der Unsicherheiten über das wirtschaftliche Umfeld weiterhin zuversichtlich. Das französische Unternehmen bekräftigte nach starkem Umsatzplus im dritten Quartal den mittelfristigen Wachstumsausblick. Im Dreimonatszeitraum bis Ende September erzielte die Hermes International SCA Umsatzwachstum von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,14 Milliarden Euro.

NOKIA

hat mit seinem Nettogewinn im dritten Quartal die Prognosen der Analysten übertroffen und die Umsatzprognose angehoben. Die Finnen profitierten von einer hohen Nachfrage nach Netzinfrastruktur und davon, dass die Engpässe in der Lieferkette nachließen. Das Unternehmen geht nach wie vor davon aus, im Jahr 2022 wechselkursbereinigt im Geschäft mit Mobilfunk-Netzinfrastruktur zu wachsen, nachdem die Umsätze in Nordamerika im dritten Quartal stark angestiegen sind, während die Umsätze in Europa, Lateinamerika und im Großraum China ebenfalls zunahmen.

PERNOD RICARD

hat dank guter Geschäfte im chinesischen und indischen Markt den Umsatz in seinem ersten Geschäftsquartal gesteigert. Der Umsatz des französischen Konzerns wuchs im Zeitraum Juli bis September um organisch 11 Prozent auf 3,31 Milliarden Euro.

PHILIP MORRIS

hat sein Übernahmeangebot für Swedish Match AB erhöht. Die Amerikaner bewerten den schwedischen Wettbewerber nun mit 176,4 Milliarden Schwedischen Kronen, umgerechnet 16,1 Milliarden Euro. Der US-Hersteller von Marlboro -Zigaretten hatte im Mai 106 Kronen pro Aktie geboten, erhöhte dies nun jedoch auf 116 Kronen.

RELX

hat in den ersten neun Monaten einen Umsatzanstieg erzielt. Am Ausblick hielt der Konzern fest. Das bereinigte Wachstum betrug im Zeitraum bis Ende September 9 Prozent.

TENNET

hat insgesamt 3 Milliarden Euro an "Senior Green Bonds" in vier Tranchen begeben. Wie der Übertragungsnetzbetreiber mitteilte, haben die einzelnen Tranchen Laufzeiten zwischen 6 und 20 Jahren.

VOLVO AB

hat im dritten Quartal einen Gewinn erzielt, der leicht hinter den Erwartungen geblieben ist. Die Lkw-Nachfrage in Europa und Nordamerika blieb zwar hoch, die Kosten kletterten jedoch weiter.

