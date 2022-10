hat seinen Umsatz auch im dritten Quartal gesteigert und knapp ein Drittel mehr verdient. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen aus Stuttgart. Die Nachfrage habe sich trotz der Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik in wichtigen Zielmärkten besser entwickelt als erwartet.

WINTERSALL DEA

hat im dritten Quartal von der Inbetriebnahme des Nova-Projekts in Norwegen im Juli und dem hohen Preisniveau profitiert. Der Öl- und Gasförderkonzern meldete einen Anstieg des operativen Gewinns (EBITDAX) von 983 Millionen auf 2,57 Milliarden Euro. Die Produktion lag mit 614.000 Barrel Öläquivalent pro Tag um 4 Prozent über dem Vorjahreswert und um 1 Prozent unter dem Vorquartal. Der Nettogewinn kletterte auf 851 Millionen von zuvor 234 Millionen Euro.

WINTERSHALL DEA

hat seine Beteiligung an der nach einem mutmaßlichen Sabotageakt in der Ostsee beschädigten Gaspipeline Nord Stream 1 teilweise abgeschrieben. Finanzchef Paul Smith sprach in einer Videokonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals von einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung in Höhe von 175 Millionen Euro. In den Büchern stehe jetzt noch ein Restwert von etwa 300 Millionen auf den auf 15,5-prozentigen Anteil des Öl- und Gasförderers am Betreiber Nord Stream AG mit Sitz in der Schweiz.

AIR LIQUIDE

hat im dritten Quartal dank Wachstum in allen Bereichen mehr umgesetzt als erwartet und bestätigte seine Jahresprognose. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 41 Prozent auf 8,25 Milliarden Euro. Das ist etwa mehr, als Analysten mit 8,11 Milliarden Euro erwartet hatten. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 8,3 Prozent.

KÜHNE+NAGEL

hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinne deutlich gesteigert und dabei von Zuwächsen in allen vier Geschäftsbereichen profitiert. Der Nachsteuergewinn stieg im Zeitraum Juli bis September im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 688 Millionen Schweizer Franken. Nach Steuern und Dritten ergab sich ein Gewinnanstieg auf 654 Millionen Franken von 557 Millionen im Vorjahr.

LOGITECH

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal weniger verdient und umgesetzt als erwartet und verwies auf das "schwierige makroökonomische Umfeld". Die Logitech International SA gab zudem bekannt, dass Finanzvorstand Nate Olmstead das Unternehmen verlässt. Einen Grund nannte das Unternehmen nicht, sagte aber, dass Olmstead im Unternehmen bleiben werde, bis ein Nachfolger feststehe.

META/WHATSAPP

Die weltweite Panne beim Messengerdienst Whatsapp ist behoben. Gegen 11.00 Uhr am Dienstagvormittag war das Senden und Empfangen von Nachrichten über die App des Dienstes wieder möglich. "Wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten", sagte ein Sprecher von Whatsapps Mutterkonzern Meta der Nachrichtenagentur AFP.

NOVARTIS

hat im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt und damit die Markterwartungen verfehlt. Der Schweizer Pharmakonzern bestätigte aber seine Prognose für 2022. Für die Monate Juli bis September meldete Novartis einen Nettogewinn von 1,58 Milliarden Dollar gegenüber 2,53 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zugleich gingen die Umsätze auf 12,54 Milliarden von 13,03 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten im Schnitt einen Nettogewinn von 3,41 Milliarden Dollar bei Einnahmen von 12,89 Milliarden Dollar erwartet.

ORANGE

hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Konzern profitierte von Zuwächsen im Einzelhandelsgeschäft und Geräteverkauf vor allem in Europa und Afrika.

Der Umsatz stieg auf 10,82 Milliarden Euro von 10,72 Milliarden im Vorjahr. Frankreich, der Heimatmarkt von Orange, trug mit 4,47 Milliarden Euro trotz eines Rückgangs um 1 Prozent den Großteil zum Umsatz bei. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing (EBITDAaL) - ein wichtiger Indikator für die Rentabilität - stieg um 0,2 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro.

RANDSTAD

hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei das organische Umsatzwachstum pro Arbeitstag gesteigert. Die Kundenaktivität habe leicht nachgelassen, aber die Nachfrage nach Arbeitskräften sei solide geblieben. Der Nettogewinn stieg im Quartal auf 228 Millionen Euro von 197 Millionen Euro im dritten Quartal 2021. Je Aktie betrug er unverwässert 1,25 Euro nach 1,07 Euro. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) stieg um 6 Prozent auf 336 Millionen Euro.

REMY COINTREAU

hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal gesteigert und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt. Der Umsatz stieg im Zeitraum Juli bis September auf 457,2 Millionen Euro von 352,2 Millionen Euro im Vorjahr.

UBS

hat trotz eines schwierigen Marktumfelds im dritten Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Einnahmen übertroffen. Die Schweizer Großbank profitierte von höheren Zinsen, wodurch eine geringere Kundenaktivität im Investmentgeschäft teilweise ausgeglichen werden konnte.

UPS

hat im dritten Quartal den Gewinn über den Markterwartungen gesteigert. Der Umsatz blieb indessen etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 1,1 Prozent zu.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2022 07:13 ET (11:13 GMT)