will ihr Russland-Geschäft an den lokalen Investor Avtodom verkaufen. Der Vollzug der Transaktion werde derzeit von den Behörden geprüft, sagte Mercedes-Finanzvorstand Harald Wilhelm in in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Es soll keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Gewinn geben, die über das hinausgehen, was bereits bekannt gegeben wurde, so Wilhelm.

Puma

hat im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn weiter prozentual zweistellig gesteigert, aber auch den Margendruck aufgrund höherer Rohstoff- und Frachtpreise gespürt, der die Branche insgesamt belastet. Für die Prognose im Gesamtjahr, die der Herzogenauracher Sportartikelhersteller beim Umsatz erst im vorigen Quartal angehoben hatte, sieht sich Puma auf Kurs.

Symrise

ist im dritten Quartal unerwartet deutlich gewachsen und hat die Jahresprognose abermals angehoben. Der Umsatz werde organisch um mehr als 10 Prozent zulegen, teilte der Duftstoff- und Aromenhersteller in Holzminden mit. Erst im Sommer war das Wachstumsziel auf deutlich mehr als 7 Prozent hochgenommen worden. Zugleich will Symrise wie bisher eine EBITDA-Marge von rund 21 Prozent schaffen.

Astrazeneca

hat in einer Brustkrebsstudie mit seinem Medikamentenkandidaten Capivasertib die primären Endpunkte erreicht. In einer Phase-3-Studie an Patienten mit fortgeschrittenem Hormonrezeptor-positivem Brustkrebs habe Capivasertib plus Faslodex das progressionsfreie Überleben im Vergleich zu Faslodex in Kombination mit einem Placebo erheblich verbessert.

Barclays

hat im dritten Quartal in allen drei Geschäftsbereichen wachsende Erträge verbucht und bei Vorsteuergewinn sowie Gesamteinkünften die Markterwartungen übertroffen. Die britische Großbank verdiente 1,97 Milliarden Pfund vor Steuern gegenüber angepassten 1,86 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Iberdrola

hat seinen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres dank einer guten Geschäftsentwicklung in den USA und Brasilien gesteigert und die Gewinnprognose für 2022 bekräftigt. Der Nettogewinn stieg auf 3,10 Milliarden Euro, von 2,41 Milliarden Euro.

Heineken

hat im dritten Quartal weniger Bier abgesetzt als am Markt erwartet und einen nur vorsichtigen Ausblick gegeben.

Unicredit

hat im dritten Quartal mehr verdient und eingenommen als erwartet. Die Jahresprognose hob die italienische Bank angesichts der guten Geschäftsdynamik, eines günstigen Zinsumfelds und der Kostendisziplin an. CEO Andrea Orcel hatte die Prognoseerhöhung bereits vor einem Monat auf einer Konferenz in London angekündigt.

Royal

KPN hat im dritten Quartal von geringeren Kosten profitiert und den Gewinn anders als erwartet gesteigert. Der niederländische Telekomkonzern verbuchte einen Nettogewinn von 211 Millionen Euro, verglichen mit 185 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum und einem von Factset erhobenen Konsens von 161,1 Millionen Euro, der auf den Prognosen von drei Analysten basiert.

Sulzer

hat seinen Ausblick für den Auftragseingang 2022 nach neun Monaten angehoben, die Prognose für den Umsatz aber gesenkt. Der Umsatz im Gesamtjahr dürfte gegenüber dem Vorjahr 2021 lediglich stabil bleiben, teilte die Sulzer AG mit.

