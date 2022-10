Die International Consolidated Airlines Group (IAG) erneuert einem Zeitungsbericht zufolge ihre Pläne für eine Konsolidierung der europäischen Luftfahrtbranche. Wie die Times of London berichtet, könnte die British-Airways-Mutter IAG den britischen Billigflieger Easyjet und die portugiesische Fluggesellschaft TAP übernehmen.

REPSOL

baut sein Digitalangebot mit einem Investment in ein Start-up aus. Wie der Konzern mitteilte, hat es gemeinsam mit dem US-Unternehmen MN8 Energy in die Energiemanagment-Plattform Smarkia invstiert. Repsol ist mit 33 Prozent eingestiegen, MN8 Energy mit 37 Prozent. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

UNICREDIT

hat ihre Prognose für den Nettozinsertrag im Jahr 2022 angehoben. Die neue Prognose berücksichtige die von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgenommenen Änderungen der Konditionen für langfristige, gezielte Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO), teilte die Unicredit SpA mit.

EMERSON ELECTRIC

verkauft in einem Milliardendeal eine Mehrheitsbeteiligung an seiner Klimatechnik-Sparte an die Investmentgesellschaft Blackstone. Das Geschäft, in dem der Mehrheitsanteil inklusive Verbindlichkeiten, mit 14 Milliarden US-Dollar bewertet wird, wäre der größte Private-Equity-Buyout seit Monaten. Die allgemeine Marktvolatilität hat solchen Aktivitäten jüngst einen Strich durch die Rechnung gemacht. In dem Deal, der am Montag bekannt gegeben werden soll, werde Blackstone einen Anteil von 55 Prozent an der Sparte erhalten, sagten führende Manager beider Konzerne.

FORD

bietet einigen Angestellten, die für den Konzern als "leistungsschwach" gelten, Abfindungspakete an. Dies bezeichnete der Konzern als einen Teil einer umfassenderen Änderung der Talentmanagement-Politik für Angestellte in den Vereinigten Staaten, wie aus einer internen E-Mail hervorgeht, die vom Wall Street Journal eingesehen wurde. Die Bemühungen konzentrierten sich auf Mitarbeiter mit acht oder mehr Dienstjahren, bei denen das Unternehmen ein Muster abnehmender Leistung festgestellt hat.

THERMO FISHER SCIENTIFIC

verstärkt sein Diagnostikgeschäft mit einem Zukauf. Wie der US-Konzern mitteilte, übernimmt er The Binding Site Group von dem Finanzinvestor Nordic Capital für 2,6 Milliarden US-Dollar.

