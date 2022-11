und die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation e.V. (UFO) haben sich auf einen neuen Vergütungs- und Manteltarifvertrag sowie einen Tarifvertrag Teilzeit für das Kabinenpersonal der Deutschen Lufthansa AG geeinigt. Die vereinbarten Gehaltssteigerungen betreffen rund 19.000 Beschäftigte. Dabei profitieren vor allem die Einstiegsgehälter. Mit den neuen Verträgen wird zudem der im Juni 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossene Krisenvertrag formal beendet.

GALERIA

Der Insolvenzverwalter der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, Arndt Geiwitz, hat harte Einschnitte angekündigt. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte Geiwitz am Dienstag dem WDR. Welche, das wird demnach in spätestens drei Monaten feststehen. Galeria hatte am Montag Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

ASTRAZENECA

hat für ihren Covid-19-Impfstoff Vaxzevria in der Europäischen Union die volle Marktzulassung erhalten. Der anglo-schwedische Pharmariese erklärte, Vaxzevria habe sich als wirksam gegen alle Formen von Covid-19 erwiesen.

GOODYEAR

Belastet von hohen Kosten und schwächeren Reifenverkäufen hat Goodyear im dritten Quartal einen überraschend deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der US-Wettbewerber von Continental und Michelin mitteilte, wurden höheren Aufwendungen zumindest teilweise durch gestiegene Verkaufspreise ausgeglichen

JOHNSON & JOHNSON (J&J)

baut sein Medizintechnik-Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf aus. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es die Abiomed Inc. Diese wird in dem Deal mit 16,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

PFIZER

Der US-Pharmakonzern Pfizer rechnet im Gesamtjahr mit einem höheren Umsatz mit seinem Corona-Impfstoff als bisher. Dementsprechend wird der Konzern auch zuversichtlicher für die Konzernerlöse 2022. Im dritten Quartal reichte es nicht für einen höheren Umsatz, die Markterwartungen wurden aber übertroffen.

UBER

Der Fahrtenvermittler Uber Technologies Inc hat sich im vergangenen Quartal trotz hoher Inflation und Sorgen über eine schwächelnde Wirtschaft gut entwickelt. Der Ride-Hailing-Dienstleister steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 72 Prozent auf 8,34 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Der bereinigte Gewinn - eine Zahl, die einige Ausgaben ausschließt - erreichte 516 Millionen Dollar und damit den höchsten Wert aller Zeiten. Beide Werte lagen leicht über den Erwartungen der Wall Street.

UPS

will von den mehr als 100.000 Saisonarbeitskräften, die für die Feiertage eingestellt werden sollen, mindestens 60.000 am kommenden Wochenende anheuern. Wie die United Parcel Service Inc bekanntgab, wird der "UPS Brown Friday" am 4. November beginnen und mehr als 450 persönliche und virtuelle Einstellungsveranstaltungen umfassen. UPS will im Zuge dessen saisonale Zusteller, Lagerarbeiter und Fahrerassistenten anwerben.

ARAMCO

Der saudiarabische Ölkonzern Aramco profitiert massiv von den steigenden Ölpreisen und damit indirekt vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie das Unternehmen am Dienstag in Riad mitteilte, stieg sein Nettogewinn im dritten Quartal um 39 Prozent auf 42,4 Milliarden Dollar (42,7 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte er noch bei 30,4 Milliarden Dollar gelegen. Der Zuwachs sei im Wesentlichen zurückzuführen "auf höhere Ölpreise und höhere Verkaufsmengen".

FOXCONN

Der iPhone-Hersteller Foxconn in China versucht, seine Angestellten mit Bonuszahlungen zum Bleiben zu bewegen. Das Unternehmen kündigte am Dienstag im Netzwerk WeChat an, pro Anwesenheitstag 400 Yuan (55 Euro) auszuzahlen. Zuvor waren zahlreiche Arbeiter des weltgrößten iPhone-Werks regelrecht geflohen, weil das Werksgelände wegen eines Corona-Ausbruchs seit Mitte Oktober weitgehend abgeriegelt ist.

NASPERS

hat einen Bericht der News-Website Asian Tech Press über angeblich laufende Verhandlungen zum Verkauf seines kompletten Aktienpakets am chinesischen Internetkonzern Tencent als "spekulativ und unwahr" zurückgewiesen. Darin war von Gesprächen die Rede, die Naspers angeblich mit einer Gruppe unter Führung der staatlichen chinesischen Investmentgesellschaft Citic führt. Der Bericht berief sich auf Quellen aus dem Citic-Umfeld.

SONY

hat im zweiten Geschäftsquartal fast ein Viertel mehr verdient und ist mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr zuversichtlicher geworden. Wie die Sony Group Corp mitteilte, kletterte der Nettogewinn dank einer starken Entwicklung im Musik- und Elektronikgeschäft im am 30. September beendeten Berichtsquartal um 24 Prozent auf 263,96 Milliarden Yen oder umgerechnet 1,79 Milliarden Euro. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 218,50 Milliarden Yen erwartet hatten. Der Umsatz legte um 16 Prozent auf 2,752 Billionen Yen zu.

