Im Finanzressort des Bausoftwareanbieters Nemetschek gibt es zum Jahreswechsel einen Führungswechsel. Chief Financial Officer (CFO) Axel Kaufmann verlasse das Unternehmen laut Mitteilung nach drei Jahren "im besten Einvernehmen", um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Den Posten übernehme per Januar 2023 Louise Öfverström. Sie solle die Finanzprozesse im Konzern weiter optimieren, Synergien ausbauen und für die Bereiche IT und Recht verantwortlich sein.

PFEIFFER VACUUM

Der Großaktionär der Pfeiffer Vacuum Technology AG strebt einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an. Die Pangea GmbH will kurzfristig in Verhandlungen eintreten, um einen entsprechenden Vertrag abzuschließen.

PHILIP MORRIS

Der US-Tabakkonzern Philip Morris International kommt mit der 16 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme von Swedish Match nicht so schnell voran wie erhofft. Wie das US-Unternehmen mitteilte, wurde die Mindestannahmeschwelle verfehlt. Philip Morris kündigte gleichwohl an, die Übernahme durchzuziehen.

QBEYOND

hat im dritten Quartal einen Verlust geschrieben. Wie der Kölner IT-Dienstleister mitteilte, wurde im dritten Quartal nach Anteilen Dritter ein Minus von 3,2 Millionen Euro verzeichnet, gegenüber einen Gewinn von 20,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Qbeyond hatte bereits am 26. Oktober vorläufige Quartalszahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden.

RYANAIR

hat im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 einen Nettogewinn erzielt. Der irische Billigflieger profitierte von der starken Erholung des Flugverkehrs. Die Erholung könne jedoch durch neue Covid-19-Varianten oder durch den Krieg in der Ukraine noch beeinträchtigt werden, so die Fluggesellschaft.

SIEMENS ENERGY

kann die vor fast einem halben Jahr angekündigte rund 4 Milliarden Euro teure Komplettübernahme des kriselnden Windturbinenherstellers Siemens Gamesa nun endlich vollziehen. Die spanische Börsenaufsicht CNMV billigte jetzt den Verkaufsprospekt des deutschen Mutterkonzerns.

