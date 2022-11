In China sind Beschäftigte der größten iPhone-Fabrik des Landes aus Protest gegen die harten Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. Videos in den Onlinediensten Weibo und Twitter, von AFP verifiziert, zeigten hunderte Arbeiter, die an der Fabrik des Apple-Zulieferers Foxconn im zentralchinesischen Zhengzhou demonstrierten.

PROSUS

hat im ersten Geschäftshalbjahr 2022/2023 trotz Umsatzsteigerungen weniger verdient und dabei Gegenwind durch die Entwicklung der Wechselkurse gespürt. Der bereinigte Kerngewinn ging um 60 Prozent auf 897 Millionen Dollar zurück wegen eines geringere Tencent-Beitrags. Der Umsatz stieg jedoch um 9 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar im fortgeführten Geschäft. Grund war hier vor allem der 41-prozentige Zuwachs beim E-Commerce-Umsatz, der von einer robusten Geschäftsentwicklung in allen Kernsegmenten profitierte.

QANTAS AIRWAYS

hat die Gewinnprognose für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022/2023 angesichts einer hohen Nachfrage nach Flugreisen angehoben.

XIAOMI

ist im dritten Quartal in die roten Zahlen geraten. Höhere Investitionen in die Entwicklung von Elektroautos drückten auf die Gewinne während gleichzeitig die Smartphone-Verkäufe sinken.

