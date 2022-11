verstärkt sich im Bereich Biotechnologie und kauft Neogene Therapeutics für bis zu 320 Millionen US-Dollar. Der Pharmariese wird nach eigenen Angaben erstmal bei Transaktionsabschluss im ersten Quartal 2023 eine Summe von 200 Millionen Dollar zahlen. Die Restzahlung hängt dann von der Erreichung bestimmter Meilensteine ab.

EASYJET

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Verlust vor Steuern verringert und die Umsätze gesteigert. Die britische Billigfluglinie profitierte dabei von der Erholung bei den Passagierzahlen und gestiegenen Umsätzen pro Sitzplatz nach der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen.

EDF

hat zusätzliche Bankkredite in Höhe von 2,2 Milliarden Euro vereinbart, um die finanzielle Flexibilität in den kommenden Jahren zu erhöhen. Wie der französische Energieversorger mitteilte, haben die Kredit- Fazilitäten eine Laufzeit von drei Jahren und sehen keine Vorfälligkeitskosten im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung vor. Electricite de France SA, der französische Kernkraftgigant, habe die Kreditlinien mit einer Gruppe von sechs Banken abgeschlossen. Sie sollen im Dezember in Anspruch genommen werden.

EDF

bekommt eine Finanzspritze der britischen Regierung für die Fortführung der Entwicklungsarbeiten am Atomkraftwerk Sizewell C. Wie die Electricite de France mitteilte, wird die Regierung einen Anteil von 50 Prozent an dem Projekt für 679 Millionen Pfund übernehmen. Die China General Nuclear Power Corp werde dagegen aus dem Projekt aussteigen.

HSBC

trennt sich von ihrem Kanada-Geschäft. Wie das Kreditinstitut mitteilte, verkauft es die HSBC Canada an die Royal Bank of Canada (RBC) für 10,1 Milliarden US-Dollar. Sie rechnet aus dem Verkauf mit einem Vorsteuergewinn von 5,7 Milliarden Dollar.

NESTLE

will mittelfristig bis 2025 wieder eine zugrunde liegende operative Ergebnismarge von 17,5 bis 18,5 Prozent erreichen. Den Umsatzausblick für das laufende Jahr erhöhte der Schweizer Nahrungsmittelkonzern anlässlich des Investorentages in Barcelona. Das organische Umsatzwachstum soll nun zwischen 8 und 8,5 Prozent liegen. Bisher hatte Nestle ein Wachstum von rund 8 Prozent in Aussicht gestellt. Die zugrunde liegende operative Ergebnismarge soll wie geplant bei etwa 17 Prozent liegen.

BLOCKFI

Die Insolvenz des Krypto-Kreditgebers BlockFi hat dem Techinvestor und Milliardär Peter Thiel gewissermaßen ein blaues Auge beschert. Der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX vor einigen Tagen hat auch BlockFi ins Trudeln gebracht, die jetzt das Gläubigerschutz-Verfahren nach Chapter 11 nutzen will. Aus dem eingereichten Insolvenzantrag von BlockFi geht hervor, dass der Risikokapitalfonds Valar Ventures, der Thiel zugeordnet wird, 19 Prozent der Anteile hält. Damit ist Valar einer der größten Aktionäre von BlockFi.

