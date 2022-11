Die Ratingagentur S&P hat der Deutschen Lufthansa AG eine bessere Bonität bescheinigt. S&P Global Ratings stufte die Langfrist-Ratings der Fluggesellschaft auf "BB" von "BB-" hoch. Zudem ist der Rating-Ausblick positiv, was laut S&P auf eine Wahrscheinlichkeit von mindestens einem Drittel hindeutet, dass die Kreditwürdigkeit der Lufthansa in den nächsten zwölf Monaten erneut angehoben wird.

H&M

rechnet für das Schlussquartal mit einem Restrukturierungsaufwand in Zusammenhang mit dem Kostensenkungsprogramm. Wie die schwedische Modeeinzelhandelskette mitteilte, wird sie im Schlussquartal, das am 30. November endet, dafür rund 800 Millionen schwedische Kronen (73,3 Millionen Euro) verbuchen.

HORIZON

Der irische Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics zieht das Kaufinteresse seiner Wettbewerber auf sich und bestätigte vorläufige Gespräche. Horizon, das Medikamente für seltene und Immunkrankheiten entwickelt, erklärte, man führe "sehr vorläufige Gespräche" mit Amgen, Janssen und Sanofi. Zuvor hatte das Wall Street Journal bereits über das Interesse an einer Übernahme von Horizon berichtet.

JULIUS BÄR

Die britische Finanzaufsicht hat die Schweizer Bank Julius Bär wegen Geschäften mit einem russischen Unternehmen mit einer Geldbuße belegt. Wie die Financial Conduct Authority (FCA) mitteilte, muss Julius Bär rund 18 Millionen Pfund zahlen. Die Vergehen liegen bereits mehr als ein Jahrzehnt zurück.

RIO TINTO

rechnet für das kommende Jahr mit stabilen Eisenerzlieferungen aus den australischen Minen sowie steigender Aluminiumproduktion.

AIRBNB

hat in den USA mit einigen der größten Vermieter und Hausverwaltungen einen neuen Service gestartet. Auf einer Plattform werden mehr als 175 Gebäude mit Mietwohnungen aufgelistet, die von Equity Residential, Greystar Real Estate Partners LLC und zehn anderen Unternehmen verwaltet werden, wie Airbnb mitteilte. Ziel sei es, das Geschäft in Mehrfamilienhäusern auszubauen, deren Eigentümer Kurzzeitvermietungen oft meiden.

BLOCKFI

hat sich einen Tag nach seinem Insolvenzantrag von der kollabierten Krypto-Börse FTX distanziert und versprochen, seine Geldgeber zu entschädigen und Kunden so schnell wie möglich Zugang zu ihren digitalen Geldbörsen zu gewähren. In einer Mitteilung an das zuständige US-Konkursgericht heißt es, BlockFi selbst sei vom Zusammenbruch von FTX überrascht worden.

SPACEX

hat seinen für Mittwoch geplanten Start der ersten privaten Mondlandefähre zum Mond um einen Tag verschoben. Eine Falcon-Rakete soll die Landefähre des japanischen Unternehmens Ispace nun am Donnerstag um 3:37 Uhr (9:37 Uhr MEZ) von Cape Canaveral in Florida aus ins All bringen, wie SpaceX am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Demnach sollen noch einige Kontrollen vorgenommen werden.

TWITTER

Yoel Roth, Twitters ehemaliger Leiter der Abteilung für Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit (trust and safety), hat unter anderem wegen Problemen infolge rascher Veränderungen durch den neuen Twitter-Eigentümer, Elon Musk , den Kurznachrichtendienst nach fast acht Jahren verlassen.

