hat sich nach einem von widrigen Rahmenbedingungen geprägten Geschäftsjahr 2021/22 deutlich zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr gezeigt. So stellte die Private-Equity-Gesellschaft bei Vorlage ihres ausführlichen Jahresergebnisses für das laufende und die beiden folgenden Geschäftsjahre ein Konzernergebnis über dem langjährigen Durchschnitt in Aussicht, nachdem 2021/22 ein Konzernverlust von 97,6 Millionen Euro aufgelaufen war. Ein Jahr zuvor hatte noch ein Konzerngewinn von 185,1 Millionen Euro zu Buche gestanden.

verhandelt nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters über einen Kauf der Neptune Energy Group Ltd für einen Preis zwischen 5 und 6 Milliarden US-Dollar. Ein offizielles Angebot liege allerdings bislang noch nicht auf dem Tisch, zitiert Reuters eine mit der Situation vertraute Quelle.

gibt sich zum 1. Januar eine neue Struktur, die die Umsetzung der Strategie 2030 ermöglichen soll. Auch soll sie OMV darin unterstützen, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden "und den Wandel zu einem führenden integrierten Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien voranzutreiben".

hat die Rahmenbedingungen für die Ausgliederung seiner Gesundheits- und Medizintechniksparte festgezurrt. Vorgesehen ist, dass die derzeitigen Aktionäre für je drei GE-Aktien eine Aktie des neuen Unternehmens GE Healthcare Technologies Inc erhalten. GE will mindestens 80,1 Prozent der GE-Healthcare-Aktien an die GE-Aktionäre abgeben und den Rest behalten.

hat im dritten Geschäftsquartal bei höheren Umsätzen einen Gewinnrückgang verzeichnet. Bei den Billings verfehlt der Cloud-Software-Gigant die Erwartungen der Analysten. Wie die Salesforce.com Inc in San Francisco weiter mitteilte, wird Co-CEO Bret Taylor seinen Posten Ende Januar räumen.

hat den Start der ersten privaten Mondlandefähre zum Mond erneut verschoben. Nach weiteren Kontrollen der Trägerrakete und der Überprüfung der Daten sei entschieden worden, den für Donnerstag geplanten Start abzusagen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein neuer Termin werde noch bekanntgegeben. Ursprünglich war der Start für Mittwoch vorgesehen, dann aber für weitere Kontrollen um einen Tag verschoben worden.

ruft erneut in größerem Umfang Autos in China zurück. Von dem Rückruf sind diesmal mehr als 435.000 Fahrzeuge betroffen, wie die chinesische Aufsichtsbehörde mitteilte. Erst Ende vergangener Woche wurden dort rund 80.000 Tesla-Fahrzeuge zurückgerufen.

