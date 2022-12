wird die Bundeswehr mit 30mm-Munition für den Schützenpanzer Puma beliefern. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen Rahmenvertrag über die Lieferung von über 600.000 Schuss im Volumen von 576 Millionen Euro erhalten. Die ersten 25.000 Patronen sollen noch dieses Jahr abgerufen werden.

SALZGITTER

trennt sich von seiner Bauelemente-Tochter. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, verkauft er die Salzgitter Bauelemente GmbH zum 1. Januar an die niederländische Falk Bouwsystemen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

WIRECARD

Vor dem Landgericht München I hat am Donnerstag der Prozess um den Wirecard-Skandal begonnen, einen der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Staatsanwaltschaft hat den früheren Unternehmenschef Markus Braun dort wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Untreue, Marktmanipulation und unrichtiger Darstellung angeklagt. Zusammen mit dem 53 Jahre alten Braun müssen sich zwei frühere Manager des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters vor Gericht verantworten.

WIRECARD

Der als Kronzeuge im Wirecard-Prozess geltende frühere Manager Oliver B. setzt durch seine Aussage auf eine deutliche Strafmilderung für seine eigene Anklage. Wie sein Verteidiger Florian Eder vor Beginn des Strafprozesses am Donnerstag in München sagte, erwartet er einen "sehr, sehr deutlichen Strafnachlass" wegen der umfassenden Aussage seines Mandanten. Er erwarte auch, dass sein seit Mitte 2020 in Untersuchungshaft sitzender Mandant im Laufe des Prozesses freikomme.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

hat nach einer robusten Geschäftsentwicklung in seinen New-Category-Geschäften mit E-Zigaretten, Tabak-Erhitzern und rauchfreien Tabakprodukten die Geschäftsprognose für 2022 bekräftigt. Erwartet werde weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und ein Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie - der außergewöhnliche und andere einmalige Posten herausrechnet - im mittleren einstelligen Bereich, teilte der britische Tabakkonzern mit.

NOVARTIS

hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Iptacopan zu Behandlung von Hämoglobinurie erzielt. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, wurde in einer Studie der Phase 3 der primäre Endpunkt erreicht.

ROCHE

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für einen Alzheimer-Test erhalten, der eine Diagnose der Demenzerkrankung erleichtern soll. Der Test weise bei Patienten ab 55 Jahren mit den Proteinen Beta-Amyloid und Tau zwei Bio-Marker der Alzheimer-Krankheit nach, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Unternehmens. Da er einfacher und günstiger als bisherige Diagnoseverfahren sei, könne er die Früherkennung von Alzheimer verbessern.

GENERAL ELECTRIC

strebt für seine vor dem Börsengang stehende Medizintechnik in den nächsten Jahren sehr profitables Wachstum an. Anlässlich des bevorstehenden Kapitalmarkttages stellte der Mischkonzern für seine Tochter GE HealthCare Technologies ein mittelfristiges organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein Wachstum beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um bis zu 20 Prozent in Aussicht, mindestens jedoch ein Gewinnwachstum im hohen Zehner-Prozent-Bereich. Angepeilt wird ferner eine Free-Cashflow-Conversion von 85 Prozent.

