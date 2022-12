hat in den USA die zweite Zulassung für ein Biosimilar erhalten. Wie Fresenius Kabi mitteilte, ließ die US-Gesundheitsbehörde FDA das Biosimilar Idacio, eine zitratfreie Formulierung von Adalimumab zur Behandlung von chronischen Autoimmunerkrankungen, für alle zulässigen Indikationen des Referenzprodukts Humira zu. Idacio ist das zweite in den USA zugelassene Biosimilar von Fresenius Kabi und soll gemäß der Patentvereinbarung mit dem US-Pharmakonzern Abbvie, dessen Mega-Blockbuster Humira nach Schätzungen von Visible Alpha in diesem Jahr mehr als 21 Milliarden US-Dollar einbringen dürfte, ab Juli 2023 auf den Markt kommen.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

bekommt mit Tom Alzin einen neuen Vorstandssprecher. Der bisherige Amtsinhaber Torsten Grede wird einer Mitteilung zufolge auf eigenen Wunsch im besten Einvernehmen mit em Aufsichtsrat nach 32-jähriger Tätigkeit für die Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) zum 28. Februar 2023 aus dem Vorstand ausscheiden.

TUI

hat dank einer steigenden Nachfrage nach Urlaubsreisen im Schlussquartal wieder einen Milliardengewinn erzielt und somit die Jahresprognose eines "signifikant positiven" Betriebsgewinns erfüllt. Die Gästezahl erreichte in den drei Monaten Juli bis September sogar annähernd wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie. Angesichts der anhaltend guten Entwicklung - vor allem im Hotel- und Kreuzfahrgeschäft - fällt auch der Ausblick positiv aus.

HENSOLDT

hat auf dem Kapitalmarkttag in London seine kurz- und mittelfristigen Ziele erhöht. Für das Jahr 2023 rechnet der Konzern mit ersten Budgeterhöhungen und Aufträgen aus dem Sondervermögen, weshalb ein schnelleres Wachstum des Auftragseingangs und ein Anstieg des Kernumsatzes erwartet wird. Im weiteren Verlauf bis zum Jahr 2025 geht Hensoldt von einem "deutlich" höheren Wachstum des Auftragseingangs im Vergleich zum Umsatz aus.

MVV ENERGIE

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn überproportional zum leichten Umsatzplus gesteigert und dabei nach eigener Aussage unter anderem von der Direktvermarktung erneuerbarer Energien im Energiehandel profitiert. Die Dividende will das Mannheimer Unternehmen bei 1,05 Euro je Aktie unverändert zum Vorjahr halten. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 peilt das Unternehmen einen bereinigten operativen Gewinn auf Vorjahresniveau an.

VA-Q-TEC

steht vor einer Übernahme durch die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT und hat sich auf eine Zusammenschlussvereinbarung geeinigt. In der offiziellen Ankündigung des Übernahmeangebots bestätigte EQT am späten Dienstagabend, 26,00 Euro in bar je Va-Q-tec-Aktie zahlen zu wollen. Dies entspricht einer Prämie von 97,9 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate bis zum vergangenen Freitag, als die Pläne erstmals öffentlich bekannt wurden.

INDITEX

hat den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Zwar hat sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal etwas verlangsamt, allerdings konnten die Gewinne dank einer guten Kostenkontrolle gesteigert werden. Der Moderiese, dem unter anderem die Kette Zara gehört, verbuchte in den neun Monaten bis zum 31. Oktober ein EBIT von 4,18 Milliarden Euro, verglichen mit 3,29 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

HOLCIM

hat seinen geplanten Rückzug aus Russland in die Tat umgesetzt. Dazu verkauft die Holcim Ltd ihre russischen Aktivitäten nach eigenen Angaben an das dortige Management, das das Russland-Geschäft unabhängig unter einem anderen Markennamen weiterführen wird.

