hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 den operativen Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert und dabei von deutlichen Verbesserungen im Schlussquartal, insgesamt verbesserten Margen und der Optimierung des Filialnetzes profitiert. Unter dem Strich reduzierte das Unternehmen den Verlust. Der Start in das neue Geschäftsjahr 2022/23 sei in den ersten beiden Monaten Oktober und November gut verlaufen.

verstärkt sich mit einem Zukauf in Spanien. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er Einkauf, Großhandel und Produktion der MFI-Gruppe, einem führenden Augenoptiker und Hörakustiker in Spanien. Dem Kaufpreis liege eine barmittel- und schuldenfreie Bewertung von rund 70,8 Millionen Euro zugrunde.

expandiert in das Geschäftsfeld Real Estate Investmentmanagement. Wie das Institut mitteilte, will es sein Geschäftsmodell damit diversifizieren und sich eine neue Ertragsquelle erschließen. Das neue Ressort soll im Vorstand künftig von Pamela Hoerr geleitet werden. Sie wird zunächst am 17. April als Generalbevollmächtigte in das Unternehmen eintreten und nach einer Einarbeitungszeit und Erhalt der regulatorischen Genehmigungen in den Vorstand einziehen.

braucht für die Übernahme von Oz Minerals etwas mehr Zeit. Wie beide Unternehmen mitteilten, wurde die Phase der Exklusivverhandlungen um eine Woche bis zum 27. Dezember verlängert. Nach Abschluss der Due Diligence erlaube das die Finalisierung der Übernahmevereinbarung.

Bei Electrolux verzögert sich der Verkauf des Werkes in Memphis, Tennessee, über das vierte Quartal hinaus. Wie die Electrolux AB mitteilte, hat der Käufer gebeten, den Abschluss der Transaktion auf das erste Halbjahr 2023 zu verschieben.

Der Gaspreisdeckel, auf den sich die Energieminister der Europäischen Union am Vortag geeinigt haben, wird die Ergebnisse des französischen Versorgers Engie belasten. Wie die Engie SA mitteilte, erwartet sie Gewinneinbußen in diesem und im nächsten Jahr.

hat sich mit der irischen Gewerkschaft Forsa Union und den in ihr organisierten Piloten auf einen Tarifvertrag geeinigt. Der über vier Jahre laufende Vertrag sieht Gehaltssteigerungen und die Rückabwicklung vorheriger Gehaltseinbußen vor, wie Ryanair mitteilte.

will dem französischen Baustoffhersteller Terreal Teile seines Geschäfts abkaufen. Wie der österreichische Baustoffkonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung über den Erwerb des Terreal-Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie des Creaton Geschäfts in Deutschland unterzeichnet und tritt dazu in exklusive Verhandlungen ein. Der Enterprise Value der betreffenden Terreal-Geschäftsbereiche betrage 600 Millionen Euro.

