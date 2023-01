Mit der Einziehung von 382.289 verbliebenen Genussscheinen der Serie D endet bei Drägerwerk ein vor 40 Jahren begonnenes Finanzierungsmodell. Der Medizintechnikkonzern zahlte wie geplant je 546,20 Euro für die Wertpapiere. Nach der Hauptversammlung im Mai werden die bisherigen Inhaber dann für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 noch letztmalig eine Dividende erhalten.

GEA GROUP

Der Anlagenbauer hat sein im August 2021 aufgelegtes Aktienrückprogramm im Volumen von rund 300 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. In zwei Tranchen wurden zwischen dem 16. August 2021 und dem 30. Dezember 2022 insgesamt 8.161.096 Aktien zurückgekauft. Die Aktien wurden zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 36,83 Euro erworben. Damit hält die Gea Group AG 4,52 Prozent des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft.

HELLOFRESH

Der Kochboxen-Versender führt seine US-Marke Factor in Kanada ein. Der Essenslieferdienst steht zunächst ab Januar Kunden in Ontario zur Verfügung und wird sein Angebot in den kommenden Monaten auf weitere Provinzen ausweiten. Der adressierbare Gesamtmarkt für sogenannte Ready-to-Eat-Produkte (RTE) habe ein Volumen von 162 Milliarden US-Dollar und biete großes Wachstumspotenzial für Hellofresh.

CREDIT SUISSE

Der Co-Leiter der europäischen Investmentbank verlässt das Schweizer Kreditinstitut. Wie Financial News unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, wird Cathal Deasy, der erst im September zum Co-Head des Bereichs Investmentbanking und Kapitalmärkte (IBCM) ernannt wurde, das Schweizer Kreditinstitut verlassen.

TESLA

Der Elektroautobauer muss in Südkorea wegen mutmaßlicher Irreführung seiner Kunden über die Reichweite seiner Fahrzeuge eine Strafe in Höhe von 2,85 Milliarden Won (2,1 Millionen Euro) zahlen.

